كم نتيجة سالي مشهورة تيك توك في توجيهي ،تعتبر من أكثر الشخصيات شهرة ونجاحاً في عالم السوشيال ميديا وذلك لما تمتلكه من أعداد كبيرة من المتابعين والمعجبين بما تقدمه ،كما استطاعت ان تخطف قلوب الملايين بالابتسامة والملامح الجميلة والمحتوى الذي تقدمه للمشاهدين في الاردن وكافة بلاد العالم ،سنتعرف خلال الاسطر التالية من المقال على نتيجتها في الثانوية العامة.

سالي العوضي ويكيبيديا

تعد الناشطة سالي العوضي من أبرز الوجوه الشابة التي قدمتها دولة الاردن في عالم التواصل الاجتماعي وهي في عمر ال18 سنة ،وتمتلك ملامج جمالية وروحها المرحة كما أنها من طلبة التوجيهي للعام الحالي 2022م وتمتلك صوت رائع في الغناء لما تم تصنيفها ك “ثالث أجمل الاصوات في الاردن “لتقديمها عدد من الاغاني والالبومات للنجوم والمطربين حول بلاد الوطن العربي.

كم نتيجة سالي مشهورة تيك توك في توجيهي

تزايد في الاوقات الاخيرة عبر مؤشرات البحث الإلكتروني عن سؤال الكثير لنتيجة سالي مشهورة تيك توك في توجيهي وذلك بعد إصدار وزارة التربية والتعليم النتائج اليوم الخميس الموافق ال18 من شهر أغسطس ،الجدير بالذكر أن سالي العوضي أعلنت عن نتيجتها قائلة “أنا نجحت في توجيهي” ولم تعلن عن معدلها الحقيقي ،وسبق أن توقعت معدلها وهو 67.5% ولكن يبقى المعدل الحقيقي لم يظهر الى هذه الاوقات.

سالي العوضي تيك توك

كما تحدثنا سابقاً أن الناشطة سالي العوضي من أكثر الشخصيات شهرة في عالم تيك توك حيث أنه يبلغ عدد متابعينها ما يزيد عن 4 مليون متابع على تيك توك ،واكتسبت الشهرة بسبب ظهورها المتزايد وبشكل يومي من خلال البث المباشر ،بالإضافة الى متابعينها على حسابها انستغرام والذي يتجاوز ال250 ألف متابع حول العالم لما تقدمه من محتوى شيق ومفيد في الغناء.

كم نتيجة سالي مشهورة تيك توك في توجيهي كما أنها تصنف من أجمل الأصوات الغنائية في المملكة الاردنية الهاشمية وذلك لصغر عمرها ،والقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تمتلكها على كافة برامج التواصل الاجتماعي من تويتر وانسنتغرام وتيك توك.