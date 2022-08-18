نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 ،تعتبر من أكثر الموضوعات انتشاراً وتداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إصدار نتائج شهادة الأساس من قبل وزارة التربية والتعليم ،والذي ينتظره ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة وتصريح الوزارة عبر الروابط الرسمية التي تصدرها الوزارة الكترونياً وعن طريق أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب ،سنتعرف على التفاصيل.

استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

تعد شهادة الأساس من أهم الشهادات التعليمية ومفصلية في دولة السودان والعاصمة الخرطوم كما وصرح بعض المسؤولين في الوزارة أن عملية تقديم الاختبارات والتصحيح قد أجريت بمنتهي الشفافية والنجاح ،الجدير بالذكر أن طلاب شهدة الأساس قدموا الاختبارات منذ بداية يوم 22 مايو وصولا الى يوم 30 من نفس الشهر لعام 2022م ،بالإضافة الى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سهولة وصول النتيجة للطلبة.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

كما وأعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان على متابعتها الجارية لصدور النتائج بالإضافة ال أن عدد الطلاب في مرحلة شهادة الاساس في العاصمة الخرطوم يبلغ 237 ألف طالب وطالبة وبعدد قاعات يبلغ 16 خارج السودان وحرصها الدائم على الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة في ظل تفشي وباء كورونا والتعقيم للمرافق وقاعات الاختبارات بالإضافة الى التباعد الجسدي.

تفاصيل نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

كما صرح وزير التربية والتعليم مؤخراً عن عقد مؤتمراً صحفي فور إعلان نتيجة شهادة الأساس وينقل اللقاء على كافة القنوات الفضائية وعلى الهواء مباشرة ،كما ووضعت الوزارة الطريقة للحصول على النتيجة للطلاب بسهولة فور إعلانها وعبر الروابط الإلكترونية فيما يلي:

أولاً يقوم الطالب بالدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة

الضغط على تبويب “النتائج” الموجود في الصفحة الرئيسية

تعبئة البيانات الخاصة بالطالب ورقم الجلوس

النقر على “بحث” وتظهر النتيجة فوراً

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 كما ساعدت الكثير من الوزارات في جهودها المبذولة خلال فترة الاختبارات وسهولة وصول الطلاب الى قاعة الاختبار ،بالإضافة الى الاجراءات الاحترازية التي أجبرت الطلاب عليها في ظل تفشي كوفيد 19.