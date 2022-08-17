رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الابيض برقم الجلوس 2022 .. عبر Result.Esudan.Gov.sd موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية النيل الأبيض انه خلال ساعات القليلة سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الابيض، مما ينتظر الكثير من الطلبة وأولياء الأمور على أحمر من الجمر بالتعرف على نتائجهم لهاذا العام، كما وصرحت الوزارة بأن نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الابيض عالية مقارنة بالسنوات الماضية.

نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الابيض

تم الإعلان من قبل وزارة التربية التعليم في ولاية النيل الابيض من قبل الدكتور وداد محمد الطاهر، عن كافة التجهيزات الادارية للازمة لللاعلان عن نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الابيض ، كما وعملت الدولة على تأمين كافة الاجراءات اللازمة لسلامىة العملية التعليمية التعلمية، بعد الانتعاء من تنسيق الامتحانات الشهادة الكبرى، وأعلن وداد الطاهر بأن النتائج ستمون في صالة النيل بكوستي، وسيتم حضور شخصيات عالية المستوى في التعليم .

رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الابيض برقم الجلوس

قامت وزارة التربية والتعليم في الخرطوم بوضع رابط خاص لمعرفة نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الأبيض على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن من خلال الرابط الاستعلام عن رابط نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس وفق الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا

انتقل بعد ذلك الى نتيجة شهادة التأسيس

قم باختيار العام الدراسي

اختر رقم جلوس الطالب

قم بكتابة رمز التحقق

قم بالضغط على الضغط على كلمة search

ستظهر النتيجة امامك مع كافة الدرجات.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

يتم تجهيز موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ليتم اتاحته لدخول الطلاب الى الموقع لمعرفة نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الابيض برقم الجلوس 2022 ، حتى يتحمل الضغط الكبير على الموقع، بحسب ما بينت الوزارة أنها تقوم الآن بتطوير الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية القيام بالاستعلام عن نتيجة شهادة الاساس في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها السودان ويمكن التعرف على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية قبل ساعات عن صدور نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الابيض برقم الجلوس عن طريق موقع الوزارة الرسمي، كما وصرحت بأن نسبة النجاح لهذا العام مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة.