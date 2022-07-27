نتيجة شهادة الاساس ولاية سنار 2021، يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب في ولاية سنار، عن نتيجة شهادة الاساس، وذلك بعد الاعلان من قبل وزارة التعليم عن الانتهاء من عملية التصحيح، و المراجعة، وتدقيق كافة الدرجات، وحسب ما أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم مناهل موسى عبدالله الوزارة قد أكملت كافة الترتيبات اللازمة للإعلان عن نتيجة شهادة الاساس ولاية سنار 2021.

موعد نتيجة شهادة الاساس ولاية سنار

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الآونة الأخيرة عن موعد شهادة امتحان الاساس في السودان، وذلك في الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022، كما وقامت وزارة التربية والتعليم في ولاية سنار بوضع رابط خاص للسماح لكافة الطلبة من معرفة نتائجهم الخاصة، وجاء ذلك بعد الإنتهاء من عملية تدقيق كافة الدرجات الطلبة ويمكن استخراج النتيجة من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الاساس ولاية سنار برقم الجلوس

سمحت وزارة التربية والتعليم السودانية في ولاية سنار، من استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس وفق باتباع بعض الخطوات التالية:

قم بالدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

قم بالنقر على خيار عرض النتائج

قم بادخال الاسم ومن ثم رقم الجلوس

قم بالضغط على عرض النتيجة

سيتم عرض نتيجتك الخاصة بك.

رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية سنار 2021

بعد الانتهاء من تصحيح كافة الأوراق الاختبارات المدرسية في مرحلة الأساس تم وضع رابط خاص الاستخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية سنار 2021 ، كما وتم رفع كافة النتائج النهائية عبر موقع الوزارة الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية، ويمكن الحصول على رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية سنار من هنا، من خلال رقم الجلوس فقط.

ينتظر الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات على احر من الجمر نتيجة شهادة الاساس ولاية سنار 2021 والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية، وذلك في الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022، وستكون النتيجة عبر الموقع الخاص بالوزارة عن طريق رقم الجلوس.