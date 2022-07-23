نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس السودان بالخطوات الجديدة

نتيجة شهادة التأسيس 2022 برقم المقعد. يتخذ السودان خطوات جديدة يمكنك رؤيتها بالفعل، كَمْا بدأ فِيْ الساعات الماضية، فإن الرأي العام السوداني مهتم بمعرفة ذلك نتائج التعليم الأساسي أيضاً نتيجة الصف الثامنلهذا السبب، قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رَابِطْ إلكتروني متاحًا خصيصًا لهذا الموضوع، يمكن من خلاله الاطلاع على مؤهلاته. شهادة التأسيس فِيْ جميع ولايات السودان 2022، وهُو جزء من حماس ثقافني لتقديم خدمة مشاهدة النتائج لجميع الأبناء والبنات فِيْ السودان بطريقة بسيطة ومجانية وخطوة خطوة.

نتيجة شهادة التأسيس 2022 برقم المقعد السودان بالخطوات الجديدة

لتوفِيْر الوقت والجهد الضائع فِيْ الذهاب إلى المدارس للتعرف على نتائج الصف الثامن (2022 النتائج الأساسية) من الساعة يمكنك التعرف بسرعة نتيجة الاختبار والتي انتهت فِيْ 30 مايو 2022، واعتبارًا من اليوم أعلنت النتائج رسميًا. بدأت الوزارة فِيْ رفع نتائج الولايات تدريجياً. كانت الدول الأولى التي رفعت نتائج الاختبارات الأساسية النتيجة الأساسية ولاية الجزيرة ثم بقية الدول.



استخراج نتيجة شهادة التأسيس برقم المقعد

كشفت مصادر تعليمية فِيْ السودان عن أسهل الطرق للتعرف عليها النتيجة الأساسية برقم المقعد إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

يجب على الطلاب والطالبات الوصول إلى هذا الرَابِطْ موقع وزارة التربية والتعليم. انتقل إلى القائمة الرئيسية للموقع. أدخل رقم المقعد. تخطي رمز التحقق. انقر فوق بحث.

موقع النتائج الثامن 2022

أعلن وزارة التربية والتعليم السودان على رَابِطْ نتائج شهادة التأسيس 2022وحضر الامتحان ما يقرب من 237 ألف طالب وطالبة، وزعوا على 1221 لجنة، وتم تسهِيْل عملية الدخول والامتحان للطالبات والطلاب بعد أن بذلت الوزارة قصارى جهدها لضمان استكَمْال عملية الامتحان بنجاح. لذلك تبدأ الوزارة فِيْ عقد مؤتمر صحفِيْ لشرح الإجراءات التي تم إجراؤها خلال الامتحانات وأسماء الطلاب الأوائل فِيْ قانون التأسيس لهذا العام الدراسي، حيث سيتمكن الطلاب من رؤية النتيجة من خلال رَابِطْ نتائج شهادة التأسيس 2022.

نذكرك قبل أن نستنتج أنه سيتم رفع النتيجة لجميع الولايات يوم الأحد 24 يوليو 2022.

هنا نرافقك لاستنتاج الشرح. نتيجة شهادة التأسيس 2022 برقم المقعد. السودان بخطوات جديدة.