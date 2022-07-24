نتيجة شهادة الاساس 2022 ولاية الخرطوم .. رَابِطْ معرفة نتيجة الاساس ولاية الجزيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رَابِطْ نتيجة شهادة التأسيس 2022 ولايتي الخرطوم والجزيرة. فِيْ هذا المقال نرصد لكَمْ تفاصيل معرفة نتيجة شهادة التأسيس لجميع ولايات السودان أبرزها ولاية الخرطوم والجزيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم. التي كانت قد أكدت فِيْ وقت سابق مَوعِد إعلان النتائج رسميًا يوم الأحد 24 يوليو 2022. وأوضحت فِيْ بيانها أن النتائج كانت متاحة عبر موقعها الرسمي moe.gov.sd.

رَابِطْ نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

يسعى العديد من الطلاب، رجالاً ونساءً، حاليًا إلى معرفة رَابِطْ نتيجة شهادة التأسيس لعام 2022 بولاية الخرطوم. من خلالها ستتمكن من الاطلاع على النتائج وتنزيل أوراق التأهِيْل الخاصة بك فِيْ الاختبارات التي أجروها خلال الثاني والعشرين من مايو. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الاختبارات الأساسية فِيْ الثلاثين من الشهر نفسه.

معرفة نتيجة شهادة التأسيس بولاية الجزيرة 2022

وفِيْ سياق تحديد نتائج الشهادة التأسيسية لعام 2022 تود ولاية الجزيرة أن تشير إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الأساسية لهذا العام بلغ قرابة 237 ألف طالب وطالبة. تم توزيعها على ما يقرب من 1،221 مركزًا مختلفًا داخل ولاية الخرطوم. بالإضافة إلى حوالي 16 مركزًا خارج السودان.

تعتبر الاختبارات الأساسية إحدى سنوات التحويل فِيْ العملية التعليمية السودانية من المرحَلْة الأساسية إلى المرحَلْة الثانوية. والتي تنتهِيْ بالصف الثامن حسب السلم التعليمي.

رَابِطْ لمعرفة نتيجة شهادة التأسيس 2022 السودان

بعد ذلك، نراقب لك رَابِطًْا لمعرفة نتيجة الشهادة الأساسية 2022 فِيْ السودان. والذي يتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم moe.gov.sd. وفق الخطوات التالية

فِيْ البداية اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد خيار “نتائج اختبار الشهادة الأساسية”.

فِيْ الخطوة التالية، حدد الولاية التي تنتمي إليها.

ثم أدخل رقم المقعد.

أخيرًا، انقر فوق الزر “بحث”.

النتيجة الأساسية لولاية الخرطوم 2022

تعلن النتيجة الأساسية لولاية الخرطوم 2022 صباح اليوم الأحد 24-7. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفِيْ عقد بمقر وزارة التربية والتعليم بمدينة البحري الساعة 830 صباحاً بتوقيت السودان. بالإضافة إلى ذلك، ستعلن الوزارة أسماء المرشحين الناجحين الأوائل فِيْ الامتحانات الأساسية على مستوى الدولة فِيْ السودان.