نتيجة كلية الآثار جامعة عين شمس 2022 على رابط UMS

“شبابيك” ينشر رابط الاستفسار الإلكتروني عن نتيجة كلية الآثار جامعة عين شمس 2022 عبر نظام إدارة الجامعة على الإنترنت. UMS.

نتيجة كلية الآثار جامعة عين شمس

أعلن عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس الدكتور ممدوح الدماطي عن انتهاء الكلية من فحص برامجها الخمسة وهي الآثار المصرية القديمة والآثار الإسلامية والآثار اليونانية والرومانية والآثار والحفريات. وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية في 15 يونيو 2022.

وأوضح أن أعمال مراقبة النتائج قد اكتملت بالكامل في نفس اليوم ، وتم الإعلان عنها إلكترونيا اليوم الأحد 19 يونيو في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه جامعة عين شمس من خلال برنامج التحكم الإلكتروني الذي أعده الخبراء. كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة. UMS.

قال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور حسام طنطاوي ، إنه يمكن لطلبة الكلية التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لكل طالب على الرابط التالي: https://ums.asu.edu.eg/App؟redirectUrl=https٪3A٪2F٪2Fums.asu.edu.eg٪2F

وأعرب عن شكر إدارة الكلية لجميع المشاركين في عملية الامتحان على انضباط عملهم ودقته وتعاونهم ، مضيفا أن نسبة النجاح الكلية في الكلية كانت 92.9٪ ، فيما تراوحت معدلات النجاح في برامج الكلية بين 91.2٪ في القديم. برنامج الآثار المصرية ، و 88.5 في الآثار الإسلامية ، و 95.3 في الآثار اليونانية والرومانية ، و 96.6 في الآثار والحفريات ، و 93.2 في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.