“نتيجتك هنا” الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية الخرطوم وجميع الولايات

نتيجة شهادة التأسيس فِيْ السودان هِيْ الأكثر طلباً وانتشاراً على نطاق واسع فِيْ جميع ولايات السودان فِيْ الوقت الحالي، وذلك بسبب رغبة الطلاب وأولياء الأمور فِيْ معرفة المعدلات التي تم الحصول عليها فِيْ نهاية المدرسة. الامتحانات فِيْ أولى دول 2022 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا تفاصيل الحصول على نتائج شهادة التأسيس، وسنستعرض من خلال هذه السطور كيفِيْة التحقق من نتائج التأسيس فِيْ السودان 2022 جميع الولايات.

نتائج شهادة التأسيس إعلان نتائج مؤسسة السودان 2022 جميع الولايات

أنا بالخارج وزارة التربية والتعليم السودان فِيْ بيان رسمي من الأيام الماضية، لتوضيح أن أعمال تصحيح الامتحانات لجميع الطلاب فِيْ المدارس المختلفة فِيْ الولايات المختلفة قد اكتملت بالفعل، وأن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء كافة أعمال متابعة الدرجات والنتائج، و أشارت إلى أن بعض الولايات أصدرت بالفعل نتائج امتحانات الدور، الأولى للطلاب، والتي قدمتها فِيْ الأيام الماضية بعد متابعة النتائج، ومن المتوقع إعلان نتائج شهادة التأسيس فِيْ السودان رسميًا فِيْ ولاية الخرطوم. وبقية الولايات فِيْ الساعات القليلة المقبلة، من خلال المؤتمر الذي سيعقد فِيْ الساعات الأولى من صباح الأحد 24 يوليو.

رَابِطْ وخطوات الرجوع إلى نتيجة قانون التأسيس 2022 برقم المقعد

يمكن لجميع طلاب الشهادة التأسيسية فِيْ السودان الحصول بسهُولة على النتائج إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية باتباع الخطوات أدناه.