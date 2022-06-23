“نتيجتك هنا”.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

رابط نتيجة الدبلوم الفني 2022شهدت مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية زيادة في عمليات البحث من الطلاب لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية ، بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الجولة الأولى في جميع المحافظات ، فور تم الانتهاء من اعمال التصحيح ومراقبة الدرجات في الضوابط وعرض النتيجة على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في هذا المقال نستعرض معكم خطوات الاستفسار عن موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية اولا. الجولة وكيفية استخلاص نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم المقعد.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022

صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد من وسائل الإعلام أن نتائج الدورة الأولى للدبلومات الفنية ستعلن في بداية الأسبوع الأول من الشهر المقبل فور صدورها. بموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري ، مؤكدا استمرار عمل تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تمهيدا لاعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم ، والإعلان عنها عبر بوابة التعليم الفني كنتيجة فنية. دبلومات 2022 حتى يستفسر عن النتيجة برقم المقعد.

رابط نتيجة الدبلوم الفني 2022 الجولة الأولى 2022

نستعرض معكم خطوات الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الجولة الأولى لطلبة المدارس الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الدخول على رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 هي كالتالي:

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني.

ثانيًا: ثم انقر فوق “اختيار رمز” للحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2022.

ثالثاً: ثم تحديد التخصص (صناعي – زراعي – فندقي – تجاري).

رابعاً: ثم الضغط على “اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب في مرحلة الدبلومات الفنية”.

خامساً: اكتب رقم المقعد.

سادساً: ثم الضغط على خانة الاستعلام.

سابعاً: انتظر ثواني ، وتظهر نتيجة الطالب بالتفصيل المجموع الكلي ونسبة درجات الطلاب في الدرجة الثالثة الفنية والتجارية والصناعية والزراعية والفندقية.

الجدير بالذكر أن إمتحانات الدبلومات الفنية 2022 علمي ونظري استوعبت حوالي 830753 طالباً.