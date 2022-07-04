نتيجه الدبلومات الفنيه التجاريه 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2022 برقم الجلسة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهُورية مصر العربية أنه سيتم إرفاق النتائج المتعلقة بالدبلومات الفنية المختلفة يوم الاثنين عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث تظهر النتيجة. سيتم تحديثه من خلال رقم الجلسة واسم الطالب، لذلك من خلال سنتحدث عن السؤال حول.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهُورية مصر العربية، أمس الأحد، عن تحميل نتائج الدبلومات الفنية الممثلة فِيْ القطاعات الصناعية والتجارية والفندقية وغيرها على موقع الوزارة.

نتيجة الدبلوم الفني التجاري 2022 برقم المقعد

يتم الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية التجارية باتباع الخطوات التالية

التوجه إلى وزارة التعليم الفني الإلكتروني “”.

وذلك باختيار علامة تبويب نتائج الدبلوم الفني لعام 2022.

حدد المجال التجاري من المجالات الموجودة.

لاحظ اسم مقاطعة الطالب.

قم بتعبئة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من خلال الموقع.

اكتب البيانات الشخصية المتعلقة بالطالب المطلوب.

اكتب رقم المركز فِيْ الحقل المحدد.

انقر فوق الزر عرض النتائج.

عدد المتقدمين للدبلومات الفنية 2022

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن عن عدد المرشحين لامتحانات الثانوية العامة للشق الفني وعدد المرشحين الناجحين وهم على النحو التالي

عدد المتقدمين 789351 طالب وطالبة.

عدد المارة بلغ عددهم حوالي 539،564 طالباً، بنسبة نجاح 68.36٪.

عدد المرشحين للدور الثاني 215.572 طالبًا بنسبة (27.31٪).

إعادة الطلاب بلغ عددهم 34204 طالباً بنسبة 4.33٪.

ربط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2022 برقم الجلسة

يتم الدخول مباشرة من خلال رَابِطْ وزارة التعليم الفني “” من أجل الحصول على نتائج الدبلومات الفنية المختلفة المرفقة يوم الأحد من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث يجب التأكد من اتباع التعليمات والإجراءات الخاصة بعملية الامتحان. من خلال عدد الموقف.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2022 برقم المقعد وطريقة البحث، مع عدد المرشحين والمارة فِيْ الدبلومات الفنية، ثم أرفقنا لك رَابِطًْا للاستعلام عن نتيجة الدبلومات التجارية.