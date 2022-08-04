نجاح المرحلة التجريبية لـ الإسناد المطور بأكثر من 800 أصل عقاري

أعلن مركز الإسناد والتسوية “Enfath” عن نجاح مرحلة اختبار نموذج الإسناد المطور من خلال عرض اختباري لأكثر من 65 مزادًا، بما في ذلك أكثر من 800 أصل عقاري مقيم معتمد وسرعة عرض العقارات في المزادات العامة.، مما يساهم في سرعة الوفاء بحقوقهم من قبل المستفيدين، من خلال آلية مؤتمتة لتجزئة بهدف تقليص مدة العقود مع وكلاء البيع والمقيمين المرخص لهم للبضائع حسب حجمهم والمهام التسويقية المطلوبة لذلك. ثم يتم تكليفهم تلقائيًا ومقاضاة وكلاء المبيعات المصنفين وفقًا لخبرتهم ومستوى رضا المستفيدين عن أعمالهم السابقة.

آليات وقواعد التشغيل

وعبر المدير التنفيذي للمركز، حسين بن يحيى الحربي، عن شكره وتقديره للدعم المتواصل لمجلس إدارة المركز برئاسة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. من شأنه تحسين رضا المستفيدين من أعمال التصفية.

مشروع التطوير المتكامل

وتجدر الإشارة إلى أن مركز “انفتاح” للإسناد والتسوية بدأ تنفيذ مشروع تنموي شامل، وافق على تنفيذه سلسلة دراسات وجلسات بحثية متخصصة مع مختلف مقدمي الخدمات، تلاها تحليل لخطوات التسوية وخطوات التسوية. سلاسل القيمة في العمليات. ، مما أدى إلى تطوير نماذج أعمال جديدة وآليات مراقبة وقياس متقدمة، ومن بينها تبرز آلية الإسناد المباشر للوكلاء التجاريين، مما سيساهم في تقليل عدد أيام الإسناد من 20 إلى 6 أيام، وبالتالي المساهمة في زيادة جودة عمل المركز وتحسين الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الإسناد والتسوية “انفتاح” هو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، لرفع التميز في الأداء الحكومي وتحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية مع الجهات المعنية. لتبسيط عملية إنفاذ الحقوق وتحسين رضا المستفيدين.