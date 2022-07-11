نجاح خطط الحج الصحية.. تسجيل 38 حالة كورونا فقط

أعلن وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، نجاح الخطط الصحية للحج لهذا العام 1444 هـ، وخلوها من الأوبئة أو الآثار على الصحة العامة.

تقديراً لدعم الملك وولي العهد .. وزير الصحة يعلن نجاح خطط الحج الصحية وخلوه من الأمراض.# واس_م pic.twitter.com/6oQh5YWByE

– مناطق واس (RegionesSPA) 11 يوليو 2022

وقال في بيان تلاه اليوم من مقر مستشفى طوارئ منى “بحمد الله، ونتيجة الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظه الله”. هم. – يسعدني أن أعلن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1444 هـ وخلوها من الفاشيات والتأثيرات “. في مجال الصحة العامة والتي هي بحمد الله انعكاس للتكامل بين كافة الجهات الحكومية والاستعداد المبكر.

الخطط الصحية للحج

وأضاف “انطلاقا من حماس خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته، عملت أكثر من 230 مؤسسة صحية في جميع القطاعات الصحية في النظام الصحي لتقديم خدماتها للحجاج، من خلال النقاط الطبية في منطقة الخليج. – ترين المشاعر والحرمين الشريفين، في المنطقة المركزية للحرم الشريف، وفي جميع المشاعر والمخارج المختلفة، بهدف تقديم كافة خدمات الرعاية الأولية، والخدمات الطبية المتخصصة لحجاج بيت الله الحرام وحجاج بيت الله الحرام. العمرة بالطريقة الأسهل والأكثر فاعلية.

وأفاد وزير الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا خدمات صحية بلغ نحو (130 ألف) حاج، وأجريت 10 عمليات قلب مفتوح، وأكثر من (187) قسطرة قلبية، إضافة إلى (447) جلسة غسيل كلى. الخدمات الافتراضية المقدمة من خلال المستشفى الصحي الافتراضي لأكثر من 2000 حاج، وساهم في تقديمها أكثر من 25000 من المتخصصين الصحيين و 2000 متطوع.

خدمات الهلال الأحمر السعودي

وأشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدمت الدعم للحالات الطارئة، حيث وفرت خدمة الإسعاف الجوي لنقل المصابين من الحجاج على مدار الساعة، حيث ارتفعت حالات الإسعاف الجوي إلى أكثر من 17 حالة بسرعة 29 دقيقة. تم تسجيل حالات في المشاعر المقدسة وبلغ عددها 38 حالة دون تسجيل حالات ثانوية وتم علاجهم وفق البروتوكولات الصحية مع تسهيل مهمتهم لإتمام مناسك الحج، وفي إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، الحمد الله ومن خلال التعاون والتعاون على مختلف المستويات، شكر جميع المهنيين الصحيين من جميع القطاعات على تفانيهم وجهدهم، داعين الله أن يتقبل حج الحجاج ويعيدهم إلى بلادهم سالمين.