نجاح سفكوني وجيانا عيد ينضمان لـ”زقاق الجن”.. وانسحاب كاريس بشار

أعلنت شركة MB Art Production عَنّْ انضمام الفنانة السورية جيانا عيد والفنانة نجاح صفكوني إلَّى عائلة مسلسل “حارة الجن” تأليف محمد العاص، وإخراج تامر إسحاق، والذي سيعرض فِيْ الموسم الرمضاني المقبل من الأعمال الدرامية. 2023.

كَمْا تحدثت النبأ عَنّْ انسحاب الممثلة السورية كاريس بشار من المسلسل. لالتزامه بفريق عمل مسلسل آخر من إنتاج شركة الصباح إلَّى جانب الفنانين عابد فهد وجورج خباز، لكن الشركة لم تقرر بعد اعتزال بشار.

أعلنت الشركة عَنّْ بدء التصوير للمسلسل الذي يأخذ طابع البيئة الشامية ولكن بشكل مختلف، حيث يوثق أحداث خمسينيات القرن الماضي، لكنه يضيف القليل من الرعب والخيال إلَّى الحبكة. . سلسلة التاريخ.

المسلسل من بطولة أيمن زيدان، أمل عرفة، شكران مرتجى، صفاء سلطان، سعد مينا، لوريس قزق، زينة برافِيْ، روبن عيسى، وائل زيدان، شادي زيدان، فتح سلمان، حسن خليل، وغيرهم من نجوم الدراما السوريين.

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنانة السورية جيانا عيد مسلسل “بيروت 303” للكاتب سيف رضا حامد، وإخراج إيلي سمعان، وإنتاج شركة الصباح، والتي ظهرت فِيْها كضيف شرف. إلَّى جانب شخصية “سمية” والدة “عزيز عابد فهد” الذي قتلته مجموعات مجهُولة فِيْ آخر حلقات المسلسل.

و “بيروت 303” بطولة عابد فهد وسلافة معمار ونادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال وأمانه والي ومجدي مشموشي ونجوم دراما سوريين ولبنانيين آخرين.

فِيْما صدم نجاح الفنانة السورية الجماهِيْر، بتصريحاته الأخيرة فِيْ مقابلة إذاعية، حيث انتقد بشدة بعض النجوم، مثل الفنانة نسرين طافش، والفنانة سلوم حداد، وموضوع فشل الزواج الفني، فِيْما “باب”. مسلسل الحارة 12 هُو أحدث أعماله الفنية، إخراج محمد زهِيْر رجب، كتابة وكتابة مروان قاووق، ويظهر بدور “أبو عزام” بطولة سلمى المصري، زهِيْر رمضان، قاسم ملحو، رنا الأبيض، عبير شمس. الدين وغيرهم.

أما الفنانة كاريس بشار، فِيْعتبر مسلسل “قصر أدهم” أحدث أعمالها الفنية وهُو من تأليف الكاتب علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي، وشخصية “عبلة” بطولة فايز قزق ونادين. خوري. وكرم الشعراني وخالد القش ونادين تحسين بك وغيرهم من نجوم الدراما السورية.