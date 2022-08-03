نجران تشهد اليوم التعامد الأخير لـ الشمس في 2022

من المنتظر أن تشهد مدينة نجران جنوبي المملكة الشمس المتعامدة وغياب الظل عليها ظهر اليوم الأربعاء الساعة 1210 مساءً.

العمودي الثاني والأخير.

وقال خبير الطقس والمناخ الدكتور عبد الله المسند، في تغريدة على حسابه على تويتر، إن عمودية هذه الشمس هي الثانية والأخيرة في عام 2022، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يبدو أن الشمس ستتحرك جنوبا حتى تصبح عمودية. إلى خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم عموديًا على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم يعود شمالًا.

يشار إلى أن سماء مدينة أبها بمنطقة عسير شهدت، الأحد الماضي، عموديًا على الشمس الساعة 1217 مساءً.

وشهدت سماء مكة المكرمة منتصف شهر يوليو الماضي، الشمس المتعامدة على الكعبة، حيث أصبحت واحدة مع الكعبة، واختفى ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.

سبب الشمس

يعود سبب عمودية الشمس على أجزاء أو مدن معينة من الكرة الأرضية إلى ميل محور الأرض بزاوية 23.5 درجة، مما يؤدي بدوره إلى حركة الشمس “على ما يبدو” بين مدار السرطان. في الشمال والجدي في الجنوب، ويمر عبر خط الاستواء حيث تدور الأرض حوله مرة واحدة في السنة.

تشهد المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة اعتمادًا على خط العرض لهذا المكان.

حساب محيط الارض

يشار إلى أن ظاهرة عمودية الشمس تستخدم لحساب محيط الأرض غير عددي، باستخدام بعض الطرق البسيطة في الهندسة، كما تدل على كروية الأرض.