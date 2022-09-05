نجران ينجو من ورطة “الكفاءة المالية”.. بيان رسمي

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، قرارها، اليوم الاثنين، برفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران.

أصدرت وزارة الرياضة بياناً رسمياً جاء على النحو التالي

إشارة إلَّى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، المعلنة يوم الأحد 4 سبتمبر 2022 م، بتعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران، للفترة الأولى من 2022-2023. الموسم الرياضي، بناءً على الفقرة (ج / 1) من المادة 20 فِيْ لائحة الكفاءة المالية للأندية.

وبالنظر إلَّى الإيصالات التي تتلقاها اللجنة، اعتماد استيفاء جميع الاشتراطات المشار إليها فِيْ تعميم وزارة الرياضة رقم 001956 وتاريخ 19/03/1444 هـ، وتقديم سند إذني بالقيمة الإجمالية للتصفِيْة. الاتفاقية الموقعة مع اللاعب الذي تم إلغاء عقده.

صدر قرار اللجنة رقم (115) برفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران، الصادرة بتاريخ 19 أغسطس 2022، للموسم الرياضي 2022-2023.

كَمْا تدعو اللجنة جميع الأندية الرياضية إلَّى الالتزام بأحكام اللوائح والتعاميم الصادرة عَنّْ وزارة الرياضة فِيْ المستقبل.

سبب وقف شهادة الأهلية المالية

وافقت وزارة الرياضة، فِيْ بيان رسمي، اليوم الأحد، على تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران، بناء على إنهاء عقد اللاعب الغاني كوامي أبوكو.

وأصدرت الوزارة بياناً رسمياً بهذا الشأن على النحو التالي

إشارة إلَّى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، الصادر يوم السبت 19-8-2022 م، بمنح نادي نجران شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي 2022-2023. .

حيث اطلعت اللجنة على كتاب رئيس مجلس إدارة نادي نجران رقم 1152 بتاريخ 31/8/2022 م بإلغاء عقد اللاعب الغاني كوامبي أبوكو.

وبما أن طلب إنهاء العقد صدر من جانب واحد (النادي) لأسباب فنية، وليس بالتراضي (بين اللاعب والنادي)، مما يخالف المادة 10 فقرة 14 والمادة 11 فقرة 1 فِيْ اللائحة المالية الكفاءة، وتعميم سمو وزير الرياضة رقم 001956 وتاريخ 19-3-1444 هـ، والذي ينص على أن ميزانية النادي لن تكون لها عواقب اقتصادية ناتجة عَنّْ إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين، ما لم يتم إنهاء يقلل العقد من تكاليف الالتزام المالي الناتج عَنّْ العقد إذا استمر الطرفان فِيْ تنفِيْذه حتى نهاية مدته.

بناءً على ما تقدم، واستناداً إلَّى المادة (20) من نظام الكفاءة المالية، صدر قرار لجنة الكفاءة رقم (114) بتاريخ 03/09/2022، بوقف شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران، والتي تم منحها للموسم الرياضي الحالي 2022-2023، الصادر فِيْ 2022/08/2022، بناءً على القسم الفرعي (ج / 1) من المادة 20 من لائحة الكفاءة المالية للأندية “.

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