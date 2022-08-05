نجلاء بدر للساخرين من أزياء البحر كلنا سنترك الأرض وسنقابل وجه كريم

انتقدت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، السلوك التعسفِيْ لبعض من يذهبون للشواطئ خلال إجازاتهم الصيفِيْة، وطالبتهم بترك الناس وشأنهم وعدم فحص ملابسهم.

وكتب بدر عبر حسابه على انستجرام رسالة قال فِيْها “هناك الكثير من المظلومين الذين يذهبون إلَّى مطروح أو الإسكندرية أو رأس البر أو جمصة أو بلطيم يومًا فِيْ السنة حتى يشتموا قليلًا من الهُواء البارد. “. وينزلون إلَّى الماء ليغسلوا أنفسهم من البؤس والتعب “.

وأضاف “ينزلون بملابسهم، بعباءات من بيتي … بسراويل قصيرة ليبقوا قصيرات، أتمنى أن يركزوا عليهم ولا يلتقطوا صور وطريقة … هؤلاء الناس اليوم هم فِيْ نسلهم، فِيْ يوم من الأيام سيخبرون أصدقائهم طوال العام … لن تبقى فِيْ نفوسهم الوقت والوقت “.

واختتمت نجلاء بدر تعليقها قائلة “الأرض لله وكلنا ضيوف عليها أغنياء وفقراء، كلنا نتركها ونلتقي بوجه كريم”.

وأشاد كثير من المعلقين برأي الفنانة المصرية، وكتبت متابعًا “حقيقتى والله لونا سيترك الناس على حالهم وسيعيشون على اقدامهم”. وأضاف آخر “والله لك الحق فِيْ أن تكشف عَنّْ شعور راقي. أو تشعر بالناس، فأنت لست على دراية بالعوالم الجديدة والآلاف والملايين. أنت شخص لطيف للغاية”.

يذكر أن نجلاء بدر شاركت مؤخرا فِيْ مسلسل “بابلو” بطولة حسن الرداد وأروى جودة ومصطفى فهمي ورشوان توفِيْق وصلاح عبدالله وسلوى عثمان ومحمود حجازي وعمر الشناوي وغفران محمد، تأليف حسن دهشان. وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أعربت الفنانة نجلاء بدر قبل أيام عَنّْ إعجابها بإطلاق اتحاد المهن التمثيلية لمهرجان القاهرة الدرامي.

وقال بدر فِيْ مقابلته ببرنامج “الحياة اليوم” الذي تبثه قناة “الحياة” “تكريم اتحاد المهن التمثيلية للفنانين أهم وأفضل من أي تكريم آخر”.

وأضاف “إن التكريم فِيْ مهرجان القاهرة للدراما يخلو من الشفاعة والأهُواء الشخصية”.

وتابعت نجلاء بدر “المهرجان مبني على أساس واضح ليس له أهُواء أو محاباة، ونحن نثق بأشرف زكي قائد المهن التمثيلية وإدارة المهرجان، لتكريم الفنانين الذين يستحقون التكريم”.

وأوضحت الفنانة “إن مهرجان القاهرة يلتزم بقيمة الفن، ونحن فخورون بإطلاق مهرجان القاهرة دارما، وكل الفنانين سعداء بذلك”.