نجلاء عبدالله أرفض أدوار الاغتصاب.. والدراما البدوية حاليا غير واقعية

أكدت الفنانة الأردنية نجلاء عبد الله رفضها تمثيل دور العري والاغتصاب، وأن الدراما البدوية الحالية لا تصور البيئة البدوية بشكل واقعي، بل هِيْ “خيال بدوي بدأ إنتاجه فِيْ السنوات العشر الماضية”.

كشف عبد الله فِيْ مقابلة تلفزيونية أنه رفض دورًا رائدًا فِيْ فِيْلم بسبب مشهد اغتصاب شديد الخطورة، خاصة أن المخرج رفض اقتراحه بإجراء بعض التغييرات على المشهد لجعله مقبولاً.

ولفت إلَّى أن رفضه لهذه الأدوار يرجع إلَّى عادات وتقاليد المجتمع الأردني الصارمة التي تفرض قيودًا أخلاقية لا بد من تلبيتها، مع العلم أنه لعب مشهد اغتصاب فِيْ مسلسل “بلقيس”، لكنه ركز على تعابير الوجه. فقط لا توجد نغمات جنسية على الإطلاق.

فضل عبد الله الأدوار “السيئة” على الأدوار “الجيدة”، وذلك لصعوبة وتعقيد الأدوار السيئة التي تشكل تحديًا حقيقيًا للممثل، كَمْا أشار إلَّى الأثر النفسي الكبير الذي تسببه الأدوار المأساوية، حتى تتمكن من ذلك. لا تخرج من الورق. حتى بعد عودته إلَّى المنزل من التصوير والبقاء مع ابنه إبراهِيْم.

واعتبر دور “سهِيْر” الذي قدمته فِيْ مسلسل “اتحداك يا دامي” أهم دور فِيْ مسيرتها الفنية. ونظراً لقِصَّة المسرحية، ومعالجتها لقضية اجتماعية مهمة، ألا وهِيْ الزواج المتكرر لرجل من أولاد، تشكل هذه القضية معاناة كبيرة لنساء الوطن العربي، وتجسد عبد الله فِيْ المسلسل. دور الفتاة التي تعيش مع زوجة أبيها وتعاني من أزمات نفسية كثيرة.

وأشارت عبد الله إلَّى أنها ليست ابنة البادية الأردنية، لكنها بدأت تعلم اللهجة البدوية فِيْ سن الثالثة عشرة من يد مخرج أردني ينتمي إلَّى هذه الوسيلة، إلا أن تكرار أدوارها وصقلها فِيْ اسلوب البيئة البدوية لمدة 15 عاما أثر عليها كثيرا؛ مما دفعها إلَّى رفض العمل فِيْ المسلسلات البدوية لمدة عامين متتاليين.

ولفتت إلَّى أنها لم تدرس التمثيل كفرع أكاديمي قط، لكن والديها أجبروها على دراسة إدارة الأعمال، رغم كونها نجمة لأنها كانت صغيرة ولا تحتاج إلَّى الدراسة، لكنها بعد فترة أدركت تصحيح والديها. . ‘ رأي.

وقال إن اعتذاره عَنّْ المشاركة فِيْ المسلسل البدوي “فنجان الدم” جاء بسبب التزام 6 أعمال وصعوبة تنسيق الوقت فِيْ ذلك الوقت، رغم حبه العميق لمخرج المسلسل السوري ليث حجو. الذي وصفه بأنه مخرج ذكي للغاية “يمكنه سحب مشاعر الممثل بسهُولة”.

على الصعيد الشخصي، أشارت عبدالله إلَّى أنها شخصية مرحة وتحب الغناء خلف كواليس عملها، مع إمكانية رفض المشاركة فِيْ أي عمل إذا لم يكن هناك توافق بينها وبين الممثلين، وبين الفنانين هِيْ. مع .. معظمهم يتفقون جولييت عوض وعبير موسى.