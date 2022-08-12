نجلاء عبد العزيز تستشيط غضباً بعد تداول منشورات مسيئة لها

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي السعودية الشهِيْرة نجلاء عبد العزيز، أنها اتخذت كافة الإجراءات بحق من تظاهر بكونها نفسها، وخدعها، وكذب عليها، وشوه سمعتها أكثر من مرة.

قالت نجلاء فِيْ منشور على حسابها على سناب شات إنها كانت دائمًا فوق هذه الأمور، لكن نظرًا لوجود قانون، فإنها ستقاضي من شوهُوا أو تداولوا أو نشروا أشياء تضر بسمعتها واسمها وتضر بها من قبل السلطات. كفؤ. .

وشددت على أنها لن تتردد فِيْ اللجوء إلَّى الجهات المختصة لمعاقبة “الكلمات القذرة والقذرة” كل من يعمم ما يسيء إليها، على حد قولها، مشيرة إلَّى أنها تتعامل حاليا مع فريق كامل متخصص فِيْ الجرائم الإلكترونية للمتابعة. المسيئين لهم.

جاء غضب نجلاء عبد العزيز ردًا على منشور ملفق منسوب لأهالي جزيرة ميكانوس اليونانية، حيث كانت نجلاء عبد العزيز تقضي إجازتها.

نص المنشور “حتى موت الحَقيْقَة! كل الشباب فِيْ المكان عَنّْدما رأوني تركوا زوجاتهم وصديقاتهم وراحوا ينظرون إلي! وأنا هكذا، ووجهِيْ فِيْ حالة صدمة، الحمد لله، العَنّْاد معي قد حماني.

وعلقت نجلاء على هذه التدوينة قائلة “يأتي شخص ليقوم بتنزيله بهذا الشكل ونيابة عَنّْي ويكتب كلمات مختلقة عَنّْي بطريقة قذرة وليست المرة الأولى بعد … هذه هِيْ المرة الثالثة التي يرويها. أنا شيء قلته وأتجاهله، لكن استمع إلي بعد اليوم، أي شيء يخرج من يدي، سأفعله “.

الآن، العقوبات ليست سهلة. الغرامات والسجن ”، مشيرة إلَّى أن الشخص المعَنّْي كتب فِيْما بعد تعليقًا يدافع عَنّْها، فِيْ محاولة منه لإبعاد نفسه عَنّْ الشبهات بعد أن علم أنه يتعرض للاضطهاد القانوني.

يشار إلَّى أن نجلاء كانت قد ظهرت سابقًا فِيْ مقطع فِيْديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ترقص فِيْه على إيقاع أغنية أوروبية، وكانت ترتدي تنورة قصيرة جدًا.

تباينت ردود الفعل بين مستخدمي تويتر، لكن معظم التعليقات كانت ضد ما فعلته، وطالبت فِيْ نفس الوقت بإلغاء متابعتها وعدم نشر أخبار عَنّْها على تويتر أو أي شبكة اجتماعية حتى لا تساعد فِيْ زيادة الانتشار. من مقاطعه وشهرته.

من ناحية أخرى، رأى بعض المغردين أن نجلاء لها أسلوبها الخاص فِيْ اللباس وتتمتع بإطلالة بسيطة ومميزة ومحببة لها، ورفضوا الانتقادات التي وجهها مشجعو الفريق الأول.