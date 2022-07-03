نجل أحمد الزين يكشف تطورات حالة والده بعد خضوعه لعملية جراحية

وطمأن بلال الزين، نجل الفنان اللبناني أحمد الزين، الجمهُور على صحة والده، مؤكدًا أن والده تحسن حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية فِيْ المستشفى بعد إصابته بالمرض.

كتب بلال الزين على صفحته الشخصية على “فِيْسبوك” “إلَّى كل العشاق يا أبي الحمد الله والحمد لله، وقد تمت دعوتكَمْ العملية بنجاح. أشكركَمْ جميعًا على دعواتكَمْ وحبكَمْ الذي ينمو فِيْ القلب رحمه الله”. حماية عائلاتهم وعائلاتهم وأحبائهم “.

وفِيْ السياق ذاته، كشف نجل الفنان أحمد الزين، مؤخرًا، عَنّْ استعداد والده للخضوع لعملية جراحية، حيث نشر صورة يد والده من سرير المستشفى وعلق عليها بكلمات تلامس، واصفًا والده بـ “. أعظم أب فِيْ الكون “، قائلاً” سلامة قلبك وروحك يا تاج رأسنا، دعواتك للأب، من فضلك وليست أمر، غدًا ستنتهِيْ إن شاء الله الله. معكَمْ فِيْ سبيل محمد وآل محمد، أعظم أب فِيْ الكون “.

تفاعل المتابعون مع هذا الخبر وتمنى أن تتم العملية العلمية بنجاح وأن تتحسن أوضاع الفنان أحمد الزين ويعود إلَّى نشاطه الفني، مؤكدين أنه إرث فني مهم لديه. كان دائما. صورة مشرفة لوطنه لبنان.

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنان أحمد الزين كان مسلسل “To Die 2” من تأليف نادين جابر وإخراج فِيْليب الأسمر والذي حقق نجاحًا كبيرًا جعله يتولى المسرح الدرامي فِيْ رمضان. . العرق بين الأعمال المشتركة على وجه الخصوص.

تدور قصته حول هادي، انتقام محمد الأحمد من العصابة التي استغلته فِيْ مصادرة أمواله، بعد أن اكتشف أن زوجته “ريم- دانييلا رحمة”، كانت ضمن العصابة التي قتلت والدتها بعد اختطافها فِيْ. الجزء الاول وانتحار شقيقها يؤديه خالد القش.

وشارك فِيْ العمل ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية ومحمد الأحمد وبديع أبو شقرة وآخرون.

كَمْا ظهر فِيْ مسلسل “ظل المطر” من تأليف فتح الله عمر، وإخراج شادي زيدان، ويشارك فِيْ بطولته ألين لحود، وسعد حمدان، وعلي سعد وغيرهم.