نجل إيمان البحر درويش يكشف حَقيْقَة اختفاء والده

تداول اسم الفنانة المصرية، إيمان البحر درويش، مجددًا فِيْ صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طالب الجمهُور بالكشف عَنّْ مكان وجودها بعد انتشار شائعات حول اعتقالها من قبل السلطات المصرية.

وردا على ما تداولته وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت نفى إسلام نجل إيمان البحر درويش ما تم تداوله عَنّْ والده فِيْ مقطع فِيْديو شاركه عبر حسابه الرسمي قال فِيْه ترى أوضح الأمر، يقال إن الأب اختفى، لقد مروا أكثر من عام ”.

وأكد إسلام أن الخبر كاذب، مشيرا إلَّى أن والده يتمتع بصحة جيدة ويتلقى العلاج المناسب فِيْ المنزل، ويخضع للعلاج الطبيعي وحالته تتحسن باستمرار.

طلب الإسلام من الجميع التحقق من صحة المعلومات التي تلقوها قبل تداولها.

بدأت أزمة اختفاء إيمان البحر درويش بعد أن انتقد فِيْ سلسلة من المنشورات ما أسماه “إهدار النيل”، بعد أن وقع الرئيس المصري إعلان المبادئ الذي شرع سد النهضة، وكتب على صفحته على فِيْسبوك. قرأت أنباء عَنّْ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتحلية مياه البحر! بعد المناورات حماة النيل والناس يضحكون عليهم ”.

وتابع “المشكلة الأكبر هِيْ الاتفاقية التي وقعها رئيس الجمهُورية والتي كَمْا يقولون لا تضمن لمصر مائة ولا نصيب من الماء. إذا فعل رئيس الجمهُورية بنفسه ما يفعله” لا، تهديداته لإثيوبيا عبثا! “

وفِيْ تدوينة أخرى قال “رئيس الجمهُورية يهدد إثيوبيا ويهددها بضرب السد إذا نزل قطرة من النيل. قلنا الله أكبر ويقوم بمناورات حماة النيل وكلهم. ابتهج منا وقال “اضرب ايها الرئيس! بعد ذلك وصلتنا أنباء ان الحكومة اصدرت قرارات بالعَنّْاية بتحلية مياه البحر”.

يشار إلَّى أن الفنانة المصرية تعرضت مؤخرًا لمشكلة صحية، وخضعت لعمليات جراحية فِيْ المخ لمدة دقيقتين وأصيب بالشلل المؤقت لفترة خضع خلالها للعلاج الطبيعي بهدف العودة إلَّى حياته الطبيعية.

ويعتبر الفنان حفِيْد “موسيقار البلدة” سيد درويش، وقد حقق انتشارًا كبيرًا فِيْ أيامه الأولى بإعادة تقديم أغاني جده بتوزيعات جديدة، بالإضافة إلَّى نجاحه السينمائي فِيْ أفلام مثل “التزوير فِيْ الأوراق الرسمية”. و “صور فِيْ الجنة”.