نجل حميدان التركي يروي وقائع جلسة الإفراج المشروط عن والده

كشف تركي حميدان التركي عن تفاصيل جلسة الإفراج المشروط لوالده اليوم الثلاثاء.

وقال تركي في تغريداته عبر حسابه الرسمي على تويتر “انتهت جلسة والدي حميدان التركي منذ فترة برئاسة ممثل لجنة الإفراج المشروط الذي سمح لنا بالحضور بصريًا، وتمثل أماني الرويس المملكة. السفارة في واشنطن لدعم طلب الإفراج المشروط “.

تفاصيل الجلسة

وتابع بدأت الجلسة مع إتاحة الفرصة لوالدي حميدان التركي للتقدم بطلب الإفراج وإقناع ممثل لجنة الإفراج المشروط، حيث تحدث والدي عن تأثيره الإيجابي داخل وخارج السجن، وأشار إلى مدح إدارة السجن أن تكون سجينًا مثاليًا.

وأضاف تركي “هذه المرة تحدث والدي بحماسة كأنه يقاتل من أجل حياته. تحدث عن قضاء عقوبته ثلاث مرات، وأنه في كل عام يتم رفضه يحرم أبناؤه من حضور والدهم في أهم المراحل. في حياته.

تأجيل صدور القرار

وتابع تركي حميدان التركي قائلاً في نهاية الجلسة ذكر ممثل اللجنة أن الأدوات المعتادة التي بحوزته منعته من قبول طلب الإفراج، وتدخل سفارة المملكة ودعمها له. الطلب. وكان للإفراج المشروط أثر إيجابي في تأجيل صدور قرار دراسة طلب الإفراج المشروط مع باقي أعضاء اللجنة وإحالة القرار.

وأشار إلى أن ممثل لجنة الإفراج المشروط ذكر أنه بغض النظر عن نتيجة اللجنة، فإن التاريخ الأخلاقي لوالده خلال الـ 16 عامًا التي قضاها في السجن وتأثيره الإيجابي على زملائه وأبنائهم يستحق الثناء، وقد أعجب به. الدعم المتفوق الذي يحظى به حميدان من أبنائه ومن مملكة السفارة ومجتمعها.

الجلسات السابقة

يشار إلى أن حميدان خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط انتهت بإرجاء النظر في قضيته، وحظي الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة بتفاعل ملحوظ من المواطنين تضامنا مع حميدان التركي.

حميدان التركي، طالب دكتوراه سعودي في بعثة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، للتحضير للدراسات العليا في علم الصوتيات.