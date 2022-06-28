نجل ديمة بياعة وتيم حسن بينهم.. فنانات يحتفلن بتخرج أبنائهن من المدارس‎‎

في الآونة الأخيرة، شهد المجتمع الفني حالة ذهنية سعيدة بشكل خاص حيث تخرج العديد من أبناء وبنات النجوم والمشاهير من المدرسة، وكان الجميع حريصًا على توثيق اللحظات السعيدة التي وصفوها بأنها “استثنائية”.

وتفاعل الجمهور مع هذا الجو السعيد، وأرسلوا رسائل تهنئة وبركات لنجومهم المفضلين، متمنين أن يستمر أبنائهم بالنجاح في مراحلهم المقبلة.

لكن العديد من المتابعين عبروا عن دهشتهم من مدى سرعة وصول أطفال النجوم إلى هذه الأعمار وتخرجهم من المدارس، وكانت الصور في ذاكرتهم عن هؤلاء الأطفال منذ طفولتهم، لذلك فوجئوا بوصولهم إلى المستوى الجامعي. يقول “الأطفال كبروا بسرعة، شيء لا يصدق”.

استجاب نجل النجمين السوريين تيم حسين وديما بياعة بأكثر من تفاعل هائل على المواقع الإعلامية حيث حظي الثنائي بمتابعة كبيرة، وتحديداً تيم إلى حد أكبر.

شهدت هذه المناسبة السعيدة الظهور الأول لديما بياعة مع زوجها السابق تيم حسن، بمشاركة الزوج الحالي للأول أحمد الحلو، وزوجة الطبيبة المصرية الثانية وفاء الكيلاني، في. لأول مرة.

ووجهت ديما بياعة وتيم حسن رسائل مباركة لابنهما، مشيرين إلى أن تخرج نجلهما بامتياز كان من أجمل لحظات السعادة في حياتهما، ودعائهما لاستمرار التميز والنجاح.

احتفلت النجمات رانيا يوسف وماغي بو غدن وروجينا وأنغام ومنى زكي وآخرون بتخرج أبنائهم وبناتهم من المدارس، فيما احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بتخرج ابنتها تيا من الجامعة حيث درست تصميم الأزياء. .