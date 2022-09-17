نجل شقيق عبد الحليم حافظ ينفِيْ وفاة العَنّْدليب مخنوقا نحتسبه شهِيْد عَنّْد الله

أثار الموسيقار المصري حلمي بكر حالة من الجدل بعد أن صرح فِيْ مقابلة تلفزيونية أن المطرب الراحل عبد الحليم حافظ لم يمت بمرض البلهارسيا، كَمْا يشاع، بل من الاختناق، الأمر الذي صدم عشاق العَنّْدليب.

واتصل موقع “فوشيه” بمحمد شبانة، نجل الأخ الراحل عبد الحليم حافظ، لمعرفة حَقيْقَة الأمر. ونفى ما قاله الملحن حلمي بكر قائلًا “ما قاله بكر خطأ. وقد أصيب العَنّْدليب بالبلهارسيا مما تسبب فِيْ إصابته بدوالي المريء التي انتفخت فِيْ أوردة بطنه، مما أدى إلَّى إجراء عملية جراحية فِيْ عام 1956 نتج عَنّْها استئصالها. من المرارة واثنين من الضلوع والطحال.

وأضاف “فِيْ النهاية مات متأثراً بدوالي المريء بسبب البلهارسيا، أثناء علاجه فِيْ لندن. نعتبره شهِيْداً عَنّْد الله”.

حلمي بكر يروي ما حدث فِيْ الأيام الأخيرة لعبد الحليم حافظ

وكان حلمي بكر قد قال ليلة الجمعة “الليلة التي ذهب فِيْها عبد الحليم حافظ للخارج للعلاج، كنت معه وأخذته إلَّى الطائرة، وتحدث إلي قبل وفاته بأربعة أيام، وقال يا حلمي، لقد مكثت. حسناً يا حمزة أتى لك بمذهب، بدأت أعزف أغنية جديدة “.

وأضاف الموسيقي “فِيْ المساء، قال الطبيب المصري الذي كان يتابع حالة عبد الحليم إنه اعتبر ميتًا إكلينيكيًا، وبعد 4 أيام أعلن عَنّْ وفاته”.

وأوضح “سبب وفاته خطأ من قبل الطبيب الذي أراد الإختراق من خلال المنظار، وكان المنظار سميكًا وكشط وريدًا فِيْ المعدة مما تسبب فِيْ نزيف مما أدى إلَّى خروج الدم. . خرجوا من فمه ووضعوا عليه بالونًا حتى لا تنزف معدته، لكن البالون خنقه ومات على الفور “.

وأضاف “هذه حياته وفِيْ زمانه لأنه لو كان حيا لكان موته انتحارا”.

يشار إلَّى أن تشييع جنازة المرحوم عبد الحليم حافظ أثارت حزن فتيات مصر والجمهُور فِيْ الوطن العربي، ودُفن جثمانه فِيْ جنازة مهِيْبة لم تعرفها مصر إلا فِيْ تشييع جنازة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. . وأم كلثوم.

من ناحية أخرى؛ يعتبر الموسيقار حلمي بكر من أكثر الفنانين المصريين إثارة للجدل بسبب تصريحاته المؤثرة عَنّْ معظم الفنانين وهجومه على الآخرين، إما بسبب أعمالهم الفنية أو بسبب أصواتهم التي لم تعجبه.