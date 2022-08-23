نجل غالب كامل أتمنى من محبيه الدعاء له بالشفاء

نفى رائد غالب كامل نجل الصحفي المعروف غالب كامل، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده.

الدعاء للشفاء

وقال رائد غالب في تغريدة عبر موقع “تويتر” كثرت الإشاعات والتغريدات عن وفاة الأب حفظه الله ورعايته، وعن كل مرض وفاقة شفاها.

وأضاف رائد غالب كامل “أتمنى أن يدعو جمهور غالب كامل بالشفاء وعدم نشر الشائعات”.

وكثرت الإشاعات والتغريدات عن وفاة الأب حفظه الله ورعايته، وعن كل مرض ومصيبة شفاها. وأتمنى من جمهور غالب كامل الدعاء من أجل شفائه وعدم نشر الشائعات.

– رائد غالب كامل (raeddaod) 23 أغسطس 2022