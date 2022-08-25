نجل محمد ثروت يكشف تطورات حالة والده بعد خضوعه لعملية دقيقة بالقلب

وطمأن نجل الفنان المصري محمد ثروت الحضور على حالة والده الصحية بعد خضوعه لعملية قلب دقيقة فِيْ أحد مستشفِيْات النمسا.

وقال أحمد ثروت فِيْ تصريحات متلفزة “آخر مرة كان طبيب والدي طالباً، كان يعمل على العملية الدقيقة لحداثة التكنولوجيا المطلوبة، لأنها عملية دقيقة للغاية على شريان فِيْ القلب. قال طبيب فِيْ النمسا إنه يحتاجني أن أنتظر إجراء عملية وفترة إعادة تأهِيْل، والحمد الله أجرى العملية بنجاح وخرج، وسيبقى فِيْ غضون أربعة أيام، ونأمل فترة إعادة التأهِيْل. مع طبيب هناك وسيعود الى مصر ان شاء الله “.

ووثق أحمد ثروت صورة لوالده على صفحته على فِيْسبوك وكتب فِيْ تعليق “ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيبي وتضيء حياتنا دائما وصوتك يفضّل علينا مال الدنيا. “

وأضاف “الحمد لله وبفضله ودعواته خرج من عملية قلب حساسة للغاية فِيْ النمسا، وبفضل كل من سأل عَنّْي أو أبي أو حفل شواء أو اتصال أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأنا آسف إذا كنت لا أعرف كَيْفَ أرد على الهاتف “.

وتابع “ادعوا لكَمْ بالشفاء الكامل وتمام الشفاء ان شاء الله”.

وظهرت الفنانة ثروت بحالة جيدة على فراش المرض وكانت تبتسم خلال حديثها مع الممرضة التي كانت تتابع حالته.

وكانت الأنباء قد أشارت مؤخرًا إلَّى أن الفنان محمد ثروت حول انتباهه عَنّْ السفر للخارج لمتابعة حالة قلبه، خاصة أنه فِيْ الفترة الماضية خضع لعملية جراحية لوضع دعامات فِيْ قلبه، لكن زوجته نفت تمامًا ما حدث. تم تداوله حول هذا الموضوع.

وقالت زوجة محمد ثروت، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن الفنان المصري سيسافر للخارج للعلاج خلال الفترة المقبلة، موضحة أن السبب وراء تأخير هذه الخطوة يعود إلَّى التزام الطبيب الذي يتعامل مع قضيته بالخارج من أجل العلاج. مؤتمر طبي يستغرق وقتا.

وأوضح أن الحالة الصحية لمحمد ثروت مستقرة، لذا فإن رحلته لتلقي العلاج لا تتطلب الاستعجال، مشيرا إلَّى أن الدكتورة من أفضل الأطباء فِيْ العالم الذين يقومون بعمليات دقيقة، حيث يعاني زوجها من أزمة صحية. مما أجبر أطباء مصر على نقلها للخارج.

وأشارت زوجة محمد ثروت إلَّى أنه يتابع حالته الصحية حاليا مع طبيب فِيْ مصر حتى نهاية فترة الشفاء، وتابعت “حالته جيدة والحمد لله فِيْ تحسن”.