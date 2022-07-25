نجل وردة الجزائرية عَنّْ بليغ حمدي جمعتهما قِصَّة حب جميلة ولم يحافظ عليها

أثار رياض قصري، نجل الفنانة الجزائرية وردة، الجدل فِيْ ظهُوره الأخير، لتصريحاته حول علاقة والدته بزوجها الموسيقار الشهِيْر بليغ حمدي، وكواليس زواجهما وانفصالهما.

وقال رياض قصري، فِيْ حلقة خاصة من برنامج “كن ضيفِيْ”، بمناسبة ذكرى الولادة المتأخرة، ردًا على سؤال المذيع بلال العربي حول كَيْفَ كانت علاقته ببليغ حمدي ” هذه مسألة حساسة “.

وتابع “الملحن لا مثيل له، ولا أحد يستطيع أن ينكر عبقريته. كَمْا أنني لا أستطيع أن أنكر وجود قِصَّة حب جميلة بين أمي وبليغ بعد أن طلقت والدي “.

وأضاف “ليس لدي مشكلة فِيْ أنه تزوج الأم، مشكلتي معه أنه لا يعرف كَيْفَ يعولها. لقد تزوجتها أخي، لذا احترمها. لا أحب أن أخوض فِيْ التفاصيل الخاصة، لكنني أنقل ما قالته وردة فِيْ مقابلة مسجلة معك، عَنّْدما كانت مريضة فِيْ المستشفى وكان فصيحًا مع فنان آخر فِيْ بيروت “.

وأضاف “أنا منزعج فقط من هذا الجانب وليس لأنهما تزوجا. بعد كل شيء، لا أحد يحب أن يرى أحدًا يؤذي والدته “.

ونفت رياض قصري ما تم نشره عَنّْ ضرب المتوفاة أو أي نوع من العَنّْف الأسري على يد والدها، مؤكدا “هذه إهانة، الناس يقولون أنك ضربت وردة، أصبت وردة. أنت لم تولد من ترفع يدك عليها، لم تقبل ذلك.

وأوضح “كانت هناك خلافات عائلية، والدليل طلاقهما، وهذا أمر طبيعي. بعد ذلك طلقت زوجها الموسيقار بليغ حمدي، فهل هذا يعَنّْي أنه كان يضربها

وعَنّْ علاقة وردة بوالدها بعد الانفصال، قال كسري إنه كان محترمًا وحنونًا “لم يتزوجا لكنهما تمكنا من الطلاق”، مشيرًا إلَّى أنه اكتشف رسائل متبادلة بينهما منذ 25 عامًا.

قال كسري “بعد انفصالهما عشنا مع والدي فِيْ الجزائر وكانت والدتي تزورنا. غادر والدي المنزل عَنّْد وصول والدتنا، لتعيش معَنّْا هناك دون إزعاجها، وهذا دليل على التفاهم بينهما حتى بعد الطلاق.

وتابع “كُتبت الكثير من الأخبار وكلها مخطئة. قالوا إنه منعها من القدوم إلَّى الجزائر وهذا غير صحيح. كانت تزور الجزائر، ودليل على الحفلات التي قدمتها هناك “.