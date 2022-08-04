نجمات لبنان يستذكرن انفجار مرفأ بيروت بـ”ألم وغصّة” ويطالبن بالحَقيْقَة

استذكر عدد من النجوم اللبنانيين الذكرى الثانية للانفجار الذي وقع فِيْ مرفأ بيروت، والذي دوى فِيْ 4 آب / أغسطس 2022 وخلف مئات القتلى والجرحى.

واعتبرت النجمة نادين نسيب نجيم التي أصيبت فِيْ انفجار مرفأ بيروت أن هذه الذكرى تحمل فِيْ طياتها الكثير من الألم وستبقى محفورة فِيْ نفوس عدد كبير من اللبنانيين.

وأشفق نجيم على الضحايا الذين سقطوا، وعلق قائلاً “الله يرحم من رحل، والله يحفظ الناجين. فِيْ داخلي، امتنان وامتنان مختلط بالدموع والحزن، لأن الله حمل أطفالي وساعدني وكتب لي حياة جديدة لأستمر فِيْ أن أكون واحدًا، لكن الحزمة ستكون أكبر بكثير.

واستذكرت الفنانة إليسا ذكرى الانفجار، مؤكدة أن هذا اليوم لا يمكن نسيانه رغم مرور عامين ومائة عام على هذا الانفجار.

وأكدت أن تفجير 4 آب كان قتل لبيروت كلها، خاصة وأنهم سئموا قتل المواطن فقط، فقرروا قتل الشعب كله وتدمير أجمل مدينة فِيْ بيروت.

وختم بقوله “الله أكبر، وإلا فلن نرى العدل يا رب”.

أرادت هِيْفاء وهبي أن تعبر عَنّْ حزنها على هذه الذكرى المؤلمة، وهذا ما دفعها إلَّى إشعال شمعة على أرواح الضحايا، متمنية أن ترقد أرواحهم فِيْ سلام.

من جهتها، طالبت الفنانة ميريام فارس بمعرفة حَقيْقَة ما حدث فِيْ ذلك اليوم المشؤوم وعلقت قائلة “مضى عامان على انفجار منشآت بيروت، سنتان ولهذه اللحظة، بعد أن عرفنا من نحن. “. نقتل، لماذا نقتل، لماذا نقتل، لماذا نحن أيتام، لماذا نحن أيتام، أرامل، نصابين، سيتخلون عَنّْي … فِيْ انتظار قول الحَقيْقَة. خزي”.

وأشارت الفنانة نوال الزغبي، إلَّى أنه منذ 4 آب 2022 نشهد يوميا مقتل المواطن اللبناني الذي سيبقى منتظرا ظهُور الحَقيْقَة لليوم الأخير فِيْ حياته، معتبرا أن ما حدث هُو الأكبر. جريمة. التي يمكن أن ترتكب ضد الناس.

وعلقت الفنانة سيرين عبد النور “لا شيء أسوأ من الظلم ولا أسوأ من انتظار ظهُور الحَقيْقَة. قطعت سنتان، ونحن ننتظر وسننتظر عمرا ولن ننتظر”. ننسى (من قتلنا، من دمر بيروت من تركنا) ليست مخفِيْة، لن تستعمل، ولن تستعمل، لن تُعرف “.

أشفقت الفنانة نجوى كرم على أرواح الضحايا الذين سقطوا دون سابق إنذار، داعية “أرواح الأولياء” لتحليق فوق سماء لبنان لحمايته من الشر الذي يتهدده.

وأكدت الفنانة يارا أنها ستصلي كثيرا وستستمر فِيْ التطلع إلَّى عدل السماء مستخدمة أغنية “ما يهمك يا بيروت” للتعبير عَنّْ تخزينها.

كَمْا اعتبرت الممثلة ماغي بو غصن أن هناك مواعيد كثيرة لا يمكن نسيانها لكنها تصبح تواريخ حزن وغضب واستياء.