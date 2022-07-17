نجمة إيرانية تعلن تحولها إلَّى ذكر بعمر الـ 56 عامًا.. وتنشر تسجيلاً

صدمت النجمة الإيرانية شهرى صالحي رستاني الجميع بإعلانها تحولها إلَّى رجل يبلغ من العمر 56 عامًا فِيْ خطوة مفاجئة.

ونشرت رستاني تسجيلا صوتيا يكشف تغيير هُويتها الجندرية، مشيرة إلَّى أنها لم تعد امرأة قانونيا وقانونيا، بعد تصحيح جنسها من أنثى إلَّى ذكر، وأيضا الاستعداد لتغيير اسمها قانونيا من شهره إلَّى “مزيار”. حيث لا تزال مسجلة فِيْ شهادة الميلاد باسمها الأصلي. .

كَمْا أعربت رستاني عَنّْ رغبتها فِيْ مواصلة مسيرتها الفنية كَمْمثلة، ولكن بهُويتها الذكورية، فإن قرارها المفاجئ سيؤثر بالتأكيد على مستقبلها المهني، خاصة وأن السلطات الإيرانية شددت قوانين منح تراخيص إنتاج وعرض الأفلام.

وفِيْ السياق ذاته، أكدت الفنانة أنها ستتطرق إلَّى القضايا القانونية الخاصة بالمصححين جنسياً خلال الفترة المقبلة، بناءً على ما أسمته “الشريعة الإسلامية الواضحة والفقه”.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومهاجم حول قراره اتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة.

وشهرة الفنانة ليست الوحيدة التي اتخذت قرار تغيير الجنس، فقد سبقها الفنان والمخرج سامان أرسطو، بطلة فِيْلم “جنود الجمعة” للمخرج مسعود كيميكال، التي اتخذت الخطوة. لتغيير جنسه من أنثوي إلَّى ذكوري عام 2007، حيث أطلق عليه اسم “فرزانة”.

يُخرج سامان أرسطو الأعمال المتعلقة بقبول المتحولين جنسيًا فِيْ المجتمع الإيراني، بما فِيْ ذلك Khodkar-é-Bikar، والتي تدور حول شخصيات المتحولين جنسياً التي يلعبها ممثلون متحولين جنسياً.

وصفت أرسطو زواجها الأول فِيْ عام 1991 بأنه “زواج قسري”. استمر طلاقهما عامًا ونصف، ثم تزوجا مرة أخرى فِيْ عام 2015 بعد خضوعهما لعملية تغيير الجنس عَنّْ عمر يناهز 42 عامًا فِيْ عام 2008.

من هِيْ شهرة صالحي الرستاني

ولدت شهرى رستاني فِيْ العاصمة طهران عام 1966، وعاشت فِيْ أسرة مكونة من 5 أفراد، ولديها أخ وأخت، وتوفِيْ والدها العام الماضي، ولم تتزوج ولم تنجب.

تخرج فِيْ الإخراج المسرحي عام 1990 من كلية جمعيات الفنون بجامعة طهران، ثم تخرج فِيْ سيناريو الأفلام من المركز الإسلامي لتعليم الأفلام وحصل على درجة الماجستير عام 1994.

لعبت شهرة العديد من الأدوار فِيْ السينما والتلفزيون والمسرح.