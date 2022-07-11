نجم أهلي جدة المحترف يعلن رحيله بعد الهبوط في الدوري السعودي

عائلتي جدة

أعلن البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب فريق الأهلي جدة الأول، رحيله عن صفوف الراقي بعد هبوطه إلى الدوري الأصفر.

وهبط النادي الأهلي إلى الدرجة الأولى “الدوري الأصفر”، بعد أن احتل المركزين الخامس عشر وما قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

وكتب إدواردو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “إنستجرام” “النادي الأهلي كان موطني لفترة وجيزة لكنه سيبقى في قلبي إلى الأبد. الجمهور “. النادي.”

وتابع “أتمنى أن يعود النادي الكبير كما كان من قبل، اليوم أنهيت مسيرتي في الأهلي، الأمر الذي جعلني أشعر أنني في بيتي”.

واختتم “رحلة وتجربة لا تصدق في بلد أصبح بيتي الأول منذ سنوات عديدة، لذلك أنا ممتن، بفضل عائلتي، شكرا للسعودية، شكرا لكل من يحبني”.

وانضم كارلوس إدواردو إلى النادي الأهلي جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث ظهر في 12 مباراة وسجل 5 أهداف.