نجم اتحاد جدة يطلب الرحيل بسبب طارق حامد

كشفت تقارير إعلامية سعودية، الأحد، أن نجم كرة القدم في فريق اتحاد جدة الأول طلب ترك العميد بسبب طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

أنهى طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، علاقته بالقلعة البيضاء، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف فريق الفريق الأول لنادي الاتحاد السعودي، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة المواطن السعودية “عبد العزيز الهبرين لاعب وسط من اتحاد جدة، يريد الرحيل، خلال فترة صيف ميركاتو الحالية، بعد التعاقد مع طارق حامد”.

وأضافت الصحيفة “أبلغ الجبرين قيادة اتحاد جدة برغبته في المغادرة، منوهاً بدعم العميد لاستمرار اللاعب.

وأوضحت “الجبرين تعرض لإصابات متكررة مع اتحاد جدة خلال الموسم الماضي، مشيرة إلى أن فرص مشاركته تضاءلت بعد التعاقد مع طارق حامد”.

وانضم الجبرين (23 عاما) إلى اتحاد جدة قادما من النصر في موسم 2022.

ودّع طارق حامد، أمس، لاعبي الزمالك قبل مغادرته قائلًا “أهنئكم بالبطولة. أردت أن أكون معكم لمساعدتك، لكن الأمور لم تسر بالشكل المتوقع”.

وأوضح “هناك بعض الأشياء غير الواضحة وسأوضحها في وقت آخر، عندما تكون هناك مشكلة من المهم ليس فقط النظر إلى الذات ولكن إلى الفريق ككل، لم أرغب في التحدث بذلك. حتى لا يصرف انتباه الفريق “.

وتابع “الدوري الاسباني بطولة ليست سهلة ولا صعبة. اذا تعاملت مع كل مباراة فقط لتفوز بها مثلما فعلنا الموسم الماضي وفزنا ببطولة في ظروف استثنائية لكن اذا تعاملت معها تضمن الدوري. من الآن فصاعدًا، ستفقده في النهاية “.

وأضاف “لقد فزت بلقب الآن في ظروف استثنائية، وإذا فزت بالدوري ستكون معجزة وليست إنجازًا”.

وختم قائلاً “لم أستطع مساعدتهم في ظروف خارجة عن إرادتي، لكن الله يعلم أنني لم أهرب أو أتظاهر بأذيتي طيلة حياتي. مكثت هناك لمدة سبع أو ثماني سنوات. لقد بذلت كل ما لدي”. كان داخل وخارج الميدان وساعد كل الناس “.