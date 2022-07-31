نجم اتحاد جدة يعتزل كرة القدم نهائيًا

اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بإعتزال نجم كرة القدم السابق لنادي جدة الاتحاد بشكل دائم.

أكدت الصحافة الهولندية، الأحد، أن كريم الأحمدي قائد فريق كرة القدم الأول لنادي اتحاد جدة السابق، قرر التقاعد نهائيا من كرة القدم.

كان كريم الأحمدي قد ترك صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة بشكل دائم في انتقالات يناير 2022.

وخاض كريم الأحمدي، برفقة فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، 98 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا، في جميع المسابقات.

الجدير بالذكر أن كريم الأحمدي حقق 4 بطولات مع فريق فينورد روتردام الأول لكرة القدم، وكذلك طوال مسيرته الكروية.