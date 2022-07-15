نجم اتحاد جدة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

كشف نور الدين البحر، لاعب كرة القدم في الفريق الأول في اتحاد جدة، حقيقة ما تم تداوله بشأن بدء مفاوضات الأهلي معه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت أنباء عن توقيع أمير توفيق مدير عقود الأهلي مع نور الدين البحر في معسكر منتخب مصر بالإسماعيلية.

أكد نور الدين البحر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أن ما يتم تداوله غير صحيح.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، في إطار اليوم الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز، غدا السبت السادس عشر من الشهر الجاري.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.