نجم الأخضر السعودي يرشح المحمدي لـ”تدريب الأهلي”.. ماذا قال

تم ترشيح أحد نجوم فريق كرة القدم السعودي لأقل من 20 عاما، المدير الفني صالح المحمدي، لتدريب الفريق الأول بالنادي الأهلي، حسبما صرح للصحافة صباح اليوم الأربعاء.

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الأهلي يجد نفسه فِيْ ظروف صعبة فِيْ منافسات الدوري الأصفر، حيث جمع 5 نقاط من 4 مباريات، وفاز مرة واحدة وتعادل فِيْ مباراتين وخسر مرة واحدة.

النجم الأخضر السعودي يرشح المحمدي لـ “تدريب الأهلي” .. ماذا قال

أكد صالح الرحماني نجم فريق الفِيْصلي الأول لكرة القدم، للرياضية، فِيْ مقابلة نشرت فِيْ طبعة الصحيفة، أذيعت صباح اليوم الأربعاء، أن المدرب صالح المحمدي متميز جدا، فِيْ ظل عملهم المشترك من خلال صفوف منتخب السعودية تحت 20 سنة.

وأوصى نجم الأخضر السعودي الأهلي بتوظيف صالح المحمدي، موضحا أنه يستطيع إعادة الفريق إلَّى دوري “روشن” السعودي.

وأضاف اللاعب، الذي بدأ مشواره الكروي فِيْ صفوف الأهلي، أن هبوط هذا الفريق إلَّى الدرجة الأولى كان مصدر حزن له، كونه نادٍ كبير، يتمتع بقوة فنية وشعبية خاصة. .

وتابع “صالح المحمدي ممتاز. سينجح مع الأهلي ويسهم فِيْ ترقية الفريق إلَّى الدوري السعودي الموسم المقبل”.

يشار إلَّى أن الأهلي الذي يواجه أحد فِيْ الجولة الخامسة من الدوري الأصفر وضع صالح المحمدي ضمن عدد من المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.