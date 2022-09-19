نجم “الأخضر” يتوقع الفائز من كلاسيكو النصر والاتحاد.. ولماذا

توقع هاشم سرور، لاعب النصر السابق والمنتخب السعودي، فوز فريق النصر والاتحاد، على رأس مباريات الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.

يستضيف الفريق الكروي الأول لنادي النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر، ضمن الجولة الخامسة من موسم دوري روشان السعودي 2022-2023.

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كتب هاشم سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، يوم الاثنين “لمن لا يفهم التقييم فالنصر لديه الأدوات وهم أفضل اللاعبين فِيْ المملكة”.

وتابعت أسطورة العالم والأخضر السعودي “أمام الاتحاد أراهن بقوة وإن شاء الله بالنصر على النصر، ما دام لاعبو النصر يحتفظون بأرباح الشكل المادي السابق. المباريات والدعم “. مع التمارين.

وأضاف هاشم سرور “نجوم النصر عظماء وما يقوله المحبطون عَنّْهم هُو مجرد إحباط”.

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ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عَنّْ فريق العاصمي.