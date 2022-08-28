نجم الأسبوع| آرون الأفضل فِيْ دوري روشن.. وإيجالو الوصيفروشن

مع انتهاء الجولة الافتتاحية من دوري روشان السعودي لموسم 2022-2023، تمكن المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا من الحصول على نجم الدور ونجمه الأول.

برز مهاجم الشباب آرون بوبندزا كنجم غير عادي بعد أن سجل هدفاً وتحويل آخر ليقود الليث للفوز على الباطن بفوز كبير بثلاثة صفر، وحقق أعلى تصنيف بين اللاعبين 9.1 وفاز بالمركز الأول. لقب دور الرجل بلا منازع فِيْ أول مباراة له فِيْ دوري روشان.

فِيْ المركز الثاني جاء النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال الذي قاد المتصدر إلَّى فوز غال على الخليج فِيْ اليوم الأول من دوري روشان وأحرز هدفاً جميلاً فتح الباب أمام فوز بنتيجة 2-0. تصنيف 8.1.

فِيْ المركز الثالث، مدافع الاتحاد أحمد الشراحيلي، وحارس مرمى التعاون ميلسون، ولاعب خط وسط داماك أنتوليتش ​​، الثلاثي الذي ساعد فريق الاتحاد بأكَمْله والتعاون والدامك على 3 نقاط ثمينة فِيْ وقت مبكر من اليوم بتسجيل الأهداف أو مواجهتهم بمعدل 8 / 10.

كَمْا شهدت الجولة الأولى من دوري روشان تألقًا ملحوظًا للعديد من اللاعبين، مثل فنسنت أبو بكر، مهاجم النصر، موسى ماريغا، مهاجم الهلال، حمدان الشمراني، لاعب الاتحاد، ليندر توامبا، التعاون. مهاجم وسانتي مينا مهاجم الشباب.