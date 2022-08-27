“نجم الأهلي إلَّى الاتحاد”.. أكبر خيانة قبل رحيل النفِيْعي

شهد النادي الأهلي بعض الأحداث الساخنة خلال الساعات الماضية .. حول مستقبل أحد نجوم فريق كرة القدم الأول.

عدد كبير من النجوم رحلوا عَنّْ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الصيف الحالي لميركاتو. هذا بسبب الهبوط التاريخي إلَّى “الدوري الأصفر”.

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بالإضافة إلَّى النجوم الذين ودعوا قلعة الراقي رسمياً. الرباعي “رحمن غريب، الأسطورة السوري عمر السومة، لاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو، الجناح المقدوني إزجان أليوسكي”.

نجم الاهلي قريب من نادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفتا “الرياضية” و “الشرق الأوسط” عَنّْ وعد علي الأسمري، متوسط ​​الأهلي، بـ “الخروج” من فريق كرة القدم الأول، هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفتان أن الأسمري يريد الانتقال إلَّى نادٍ فِيْ دوري روشان السعودي. لضمان المشاركة مع المنتخب الوطني فِيْ مونديال 2022 بالدوحة بقطر.

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تلقى نجم الأهلي عرضين من الاتحاد والشباب خلال الأيام الماضية ؛ لكن يبدو أن العميد هُو الأقرب إلَّى ضم اللاعب. حيث يكون الأمر أكثر جدية، إبرام الصفقة.

جدير بالذكر أن انتقال الأسمري “المحتمل” إلَّى الاتحاد قد يتم قبل ساعات قليلة من خروج المجلس الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي. ترددت أنباء قوية، فِيْ الساعات الماضية، عَنّْ الاستقالة الجماعية للإدارة.