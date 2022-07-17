نجم الأهلي السابق يفتح النار على اللاعبين عقب الهزيمة من بيراميدز

أطلق شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام نظيره بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بيراميدز، اليوم السبت، في اليوم الخامس والعشرين من مسابقة الدوري.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين ليجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثالث في التصنيف العام.

تعليق الشريف عبد المنعم

وقال شريف عبد المنعم لقناة الأهلي “الفريق لعب 95 دقيقة، وصانع لعبهم هو محمد الشناوي حارس المرمى”.

وتابع “سوارش بدأ المباراة بطريقة خاطئة، وقدرات قفشة لم تؤهله للعب الكرة الطويلة، والأهلي لم يكن حاضرا اليوم وكأننا لم نذهب إلى ملعب المباراة”.

وختم “لم يفز اللاعبون بأي تدخل في مباراة اليوم، فقدنا الكرة الثانية في كل مرة”.