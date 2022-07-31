نجم الأهلي السابق يفتح النار على عبدالحفيظ بعد اقتحامه غرفة الڤار

شن سمير كمونة نجم الأهلي السابق، هجومًا شرسًا على سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي، بعد اقتحام غرفة تقنية الفيديو المساعد خلال مباراة المقاولون العرب.

اقتحم السيد عبد الحفيظ غرفة الماوس خلال مباراة الأهلي والمقاولون، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليضمن إلغاء هدف الأحمر.

وأكد كمونة في تصريحات متلفزة أنه يعتبر هذا تصرفًا غير قانوني، للذهاب إلى غرفة الحكم للتحقق من صحة هدف، وفي حياتي لم أر مدرب كرة قدم يفعل ذلك.

سأل “فماذا إذا كنت متأكدًا من أن القرار خاطئ هل ستطلب إعادة المباراة ولماذا كابتن هل تحدثت عن ركلة الجزاء الممنوحة للأهلي وهذا غير صحيح وأساس خطأ في مهاجم الأهلي “

وأكد “عليك أن تدافع عن أسباب وصول الأهلي إلى ذلك، وليس من المعقول أن يفوز الأهلي بهدف تسلل أو ركلة جزاء خاطئة”.

ويواجه الأهلي فاركو الثلاثاء المقبل 2 أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباريات الجولة 28.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساءً يوم الثلاثاء 2 أغسطس.

وسيغيب كريم فؤاد عن مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الحجز الثالث في المباراة من المقاولون العرب.

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.