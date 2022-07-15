نجم الأهلي يخضع لعملية جراحية في قطر

وسيسافر حسين الشحات، لاعب الأهلي، إلى قطر خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء عملية جراحية في أكاديمية أسباير للتعافي من إصابته.

يعاني حسين الشحات من قطع كامل في غضروف ركبته وسيغيب عن تدريب الفريق الأحمر ومبارياته للموسم المقبل.

وقرر حسين الشحات السفر إلى قطر بالتنسيق مع النادي الأهلي لإجراء الجراحة قبل البدء في مرحلة التأهيل والتعافي من الإصابة.

وكان حسين الشحات قد أصيب بتمزق كامل في غضروف ركبته، وكان بحاجة لإجراء عملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة.

وسيغيب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة المقررة غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 54 نقطة.