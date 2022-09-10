نجم الأهلي “يضرب” مشجع.. ويبكي بعد قرار إيقافه ظلمتوني !

جدل كبير، صاحب أحد النجوم السابقين لفريق كرة القدم الأول للنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

اعتدى النجم البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب وسط الأهلي السابق والتركي الحالي بشيكتاش، على مشجع خلال مباراة الفريق الأولى لكرة القدم ضد أنقرة.

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وفِيْ هذا السياق، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف دي سوزا لمباراة واحدة، بعد اعتدائه على مشجع داخل الملعب.

* جوزيف دي سوزا رد على تعليقه

من جهته، عرض النجم البرازيلي مؤتمرا صحفِيْا للرد على قرار اتحاد الكرة بوقفه عَنّْ العمل بعد هذه الحادثة.

قال خوسيه دي سوزا ؛ يصرخ “أشعر أن العقوبة التي تلقيتها ظلمت، لا أشعر بالراحة الآن”.

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تساءل جوزيف عَنّْ سبب معاقبته، على الرغم من أنه كان يدافع عَنّْ أحد زملائه فِيْ الفريق، والذي حاول المشجع، الذي اقتحم ميدان اللعب، الاعتداء عليه.

يشار إلَّى أن جوزيف دي سوزا لعب فِيْ الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، من 2022 إلَّى 2022.