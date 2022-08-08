نجم الأهلي يطلب الرحيل ويرفض الإعارة

الاهلي

طلب علي لطفي حارس مرمى فريق الأهلي الأول، الرحيل عن صفوف ريد كاسل الموسم المقبل، في حالة عدم رغبة مديري الأحمر في البقاء في الفريق.

أبلغ علي لطفي مديري النادي الأهلي عن رغبته في الرحيل نهائيا، نظرا لعدم رغبة الجهاز الفني في الاستمرار مع الفريق.

وأكد لطفي لمسؤولي الأهلي أنه لا يريد الخروج على سبيل الإعارة، مؤكدا أنه يريد الرحيل نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن موقف الأهلي في العروض الخليجية للتعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق، خلال السوق الصيفي.

وأكد ياسين، في تصريحات إذاعية، أن النادي الأهلي يقوم بتحليل العروض الخليجية المقدمة لعمرو السولية لاعب وسط فريق كرة القدم الأول، من أجل إعارته للموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب تلقى عروضا من الدوريات الخليجية للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن الصليعة تلقى عند تجديد عقده وعدا من الإدارة الحمراء بإمكانية الخروج على سبيل الإعارة لأي ناد في الخليج لتأمين مستقبله.

واختتم حديثه “الأهلي يعتزم حسم موقفه من انتقال الصليعة نهاية الموسم الجاري، بعد إثارة الأمر مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، ليتمكن من اتخاذ القرار النهائي. “