نجم الأهلي يعتذر بسبب “الخطأ الفاضح” أمام القيصومة.. أنا آسف

اعتذر أحد نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للجماهِيْر بعد خطأه الكارثي ضد القيصومة.

وسقط الأهلي، بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام القيصومة، فِيْ أول ظهُور تاريخي له، فِيْ مسابقة الدوري الأصفر.

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هدف القيصومة الوحيد جاء بعد خطأ فادح من طلال عبسي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الرقعي.

* رسالة العبسي بعد مباراة الأهلي والقيصومة

وفِيْ هذا السياق قال العبسي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” “أعتذر عَنّْ هذا الخطأ … وأعدكَمْ ببذل قصارى جهدي فِيْ القريب العاجل”.

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وأضاف قلب دفاع فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم “القدر قرر أنني كنت سبب فشل الفريق فِيْ مباراة القيصومة”.

وشكر العبسي زملائه فِيْ الفريق على أدائهم فِيْ المباراة، كَمْا دعا الجماهِيْر إلَّى الاستمرار فِيْ دعم الفريق، كونهم دعمهم الأول والأساسي.