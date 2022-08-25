نجم الأهلي يكرر سيناريو غريب.. أزمة تنفجر فِيْ وجه النفِيْعي

ويبدو أن الاستقرار لن يصل إلَّى الأهلي ولن يستمتع به رغم التغلب على مخاوف الهبوط للدرجة الأولى من «الدوري الأصفر».

بدأ الأهلي مشواره فِيْ الدوري الأصفر، حيث تعثر فِيْ مباراته الأولى أمام القيصومة بهدف لكل فريق، ليحتل المركز الحادي عشر فِيْ ترتيب المسابقة بنقطة واحدة.

علي الأسمري يكرر سيناريو غريب مع الأهلي …

كشفت صحيفة الرياضية، عَنّْ مفاجأة تتعلق بالسرية وراء غياب لاعب الأهلي علي الأسمري عَنّْ مباراة الفريق أمام القيصومة بالدوري الأصفر.

وأوضح أن الأسمري رفض دخول المعسكر المغلق مع زملائه قبل لقاء القيصومة، بسبب خلافات مع قيادة النادي برئاسة ماجد النفِيْعي.

وأضاف أن نجم الأهلي يطالب برسوم ظهره، خاصة فِيْ ظل عدم اليقين بشأن مستقبله واستحالة تقرير التجديد معه أم لا.

ويريد الأسمري ترك الأهلي على سبيل الإعارة وعدم اللعب مع الفريق بعد هبوطه إلَّى الدوري الأصفر، حفاظًا على فرصه فِيْ التواجد مع المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

وقرر محور الأهلي الامتناع عَنّْ مواجهة القيصومة لقلقهم من الأزمة مع الإدارة وقلة تركيزهم مما قد يؤثر على مستواهم الفني فِيْ المباراة.

وكان المنفذ عبدالله المغم قد أعلن عَنّْ رغبة الشباب والنقابة فِيْ توظيف الأسمري خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

يذكر أن عبد الرحمن غريب نجم الأهلي فضل الرحيل عَنّْ الراقي وعدم اللعب معه فِيْ الدوري الأصفر، لذلك عرض شراء باقي عقده الذي تم تجديده مؤخرا حفاظا على فوزه. فرص التواجد فِيْ كأس العالم.

تمكن النصر من التعاقد مع عبد الرحمن غريب من الأهلي بعقد لمدة أربع سنوات.