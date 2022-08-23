“نجم الأهلي يهرب إلَّى الاتحاد”.. أكبر خيانة فِيْ 2022

تناول أحد نجوم النادي الأهلي “الانتقال” إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ واحدة من أكبر مفاجآت 2022.

ويستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمشاركة الأولى فِيْ تاريخه فِيْ مسابقة “الدوري الأصفر” ؛ وسيواجه القيصومة، الأربعاء المقبل، فِيْ منافسات الدور الأول.

اقرأ أيضا

البلطان يرعب الهلال والنصر .. و “يتفق” مع نجم الأهلي رسمياً

بعد عودة العلاقات مع الاتحاد. مفاوضات تاريخية بين فِيْكتوريا وحمد الله

“أكبر صفقة مبادلة بين الهلال والنصر” .. قرار يحسم الخلاف رسمياً

بعد الهبوط غادر أكثر من نجم قلعة الراقي. ومن أبرز هؤلاء الثنائي “الأسطورة السورية عمر السومة وعبد الرحمن غريب”.

رحيل نجم جديد من الأهلي

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي علي القطان، رحيل نجم كبير “جديد” من النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف القطان، فِيْ تصريحات تلفزيونية، عَنّْ أن دور الحارس الدولي الآن، محمد الربيعي، لمغادرة قلعة الرقعي قد حان.

أنظر أيضا

“سحب المنافسة المالية من النصر” تطور رسمي فِيْ قضية Lagame

تم الاتفاق مع 10 ملايين .. شباب يقررون صفقة “إسبانية” صيف 2022

وأوضح الإعلامي الرياضي أن الربيعي غاضب من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو.

– إذن من هُو نادي الربيع الجديد بعد الأهلي

بالتزامن مع أنباء رحيل محمد الربيعي، أشار الصحفِيْ الرياضي نجيب الجداوي، إلَّى طلب البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لنادي الاتحاد لكرة القدم، التعاقد مع حارس محلي جديد.

وأوضح الجداوي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن قرار تعيين حارس محلي ؛ يأتي ذلك بعد أن تحول الثلاثي “محمد أبو عصيدة وصالح الوحيمد ورغدان مطري” إلَّى التدريب الفردي.

ووضعت الإدارة الاتحادية الحارس الشاب محمد الربيعي على رأس أولوياتها فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي. تعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

لذلك من المحتمل أن يكون الربيعي فِيْ طريقه بالفعل إلَّى الاتحاد رغم وجود البرازيلي مارسيلو جروهِيْ. خاصة وأن سانتو غير راضٍ إلَّى حد كبير عَنّْ الأخير، وقد يستغني عَنّْه فِيْ صيف عام 2023.