“نجم الاتحاد إلَّى النصر”.. إسدال الستار على أكبر مفاجآت 2022

نجم نادي الاتحاد فِيْ طريقه للفوز “. هكذا تم تداول الخبر فِيْ الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع الأيام الأخيرة للسوق الصيفِيْ الحالي.

وقعت النصر 3 اتفاقيات رسمية – حتى الآن -. وهم حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

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بالإضافة إلَّى هؤلاء اللاعبين، أعلنت تقارير محلية ودولية عَنّْ صفقة عالمية مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير ؛ للانضمام إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة المجانية.

* هل سينتقل نجم الاتحاد لنادي النصر

وبحسب آخر التقارير، يخطط نادي النصر للتعاقد مع النجم الدولي زياد الصحافِيْ قلب دفاع الاتحاد، فِيْ حال فسخ عقده مع فريقه هذا الصيف.

طلب البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من مجلس إدارة أنمار الهِيْلي الاستغناء عَنّْ الصحفِيْ. إما عَنّْ طريق القرض أو البيع، أو حتى بإنهاء العقد.

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على صعيد آخر، قررت صحيفة “الشبابية”، مستقبل زياد الصحافِيْ، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، فِيْ حال خروجه من قلعة العميد.

وكشفت الصحيفة أن قلب دفاع الاتحاد يتفاوض حاليا مع نادي الاتفاق للانضمام إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. فِيْ نفِيْ انتقال اللاعب إلَّى نادي النصر، وفق ما أوردته وسائل الإعلام.