نجم الاتحاد.. العبود يوجه رسالة “حزينة” إلَّى مدرب المنتخب السعودي

أحزن النجم عبد الرحمن العبود، جناح الاتحاد، غيابه عَنّْ قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فِيْ معسكر سبتمبر، استعدادًا لاستضافة مونديال قطر 2022.

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أعلن المنتخب السعودي عَنّْ دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادا لكأس العالم، التي تنطلق فِيْ قطر، فِيْ نوفمبر المقبل. .

نجم الاتحاد .. العبود يوجه رسالة “حزينة” لمدرب المنتخب السعودي

وشهدت قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم، على مستوى الغياب، عدة مفاجآت، منها إقصاء عبد الرحمن غريب نجم النصر، وعبد الرحمن العبود جناح الاتحاد، إضافة إلَّى عبد الله العبد. – معيوف حارس الهلال.

أثار غياب عبد الرحمن العبود غضبا عارما فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة وسط جمهُور الاتحاد.

وكان الشيء الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لجمهُور الاتحاد هُو استدعاء فهد المولد بدلاً من عبد الرحمن العبود، رغم أن لاعب الشباب الموقع حديثًا لم يشارك فِيْ أي مباريات كرة قدم، منذ مارس 2022.

وأعرب عبد الرحمن العبود، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عَنّْ حزنه لعدم تلقيه اتصالا رسميا من المدرب الفرنسي هِيْرفِيْه رينارد، عبر نشر رسالة نراجعها بالصورة التالية