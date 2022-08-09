نجم الاتحاد فِيْ طريقه إلَّى النصر.. وحسين عبدالغني “يقتحم” الأزمة

وشهدت الأشهر الماضية «تدهُور» العلاقات بين ناديي النصر والاتحاد بشكل مخيف. وذلك فِيْ سياق معاملة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله، 31 عامًا، لعب لصالح النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن يُنهِيْ مجلس إدارة موصلي من عائلة معمر عقده.

اقرأ أيضا

الهلال “يلغي” عقد اتفاقه التاريخي رسمياً .. ذعر فِيْ الشارع السعودي

بعد رفع علم الهلال … 3 فوائد لارتداء البلاحي لقميص النصر …

بسبب نجم الهلال .. عقوبة دولية خطيرة ضد الشباب “صدمة” البلاد

بعد مغادرته قلعة العلمي، انتقل النجم المغربي الكبير إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، فِيْ الميركاتو الشتوي الماضي “يناير 2022″، حيث سجل 13 هدفا وصنع آخر، خلال 15 مباراة رسمية – حتى اللحظة – .

* نجم الاتحاد للنصر .. وعبد الغني “يخترق” الأزمة

وفِيْ هذا الصدد يقول الإعلامي الرياضي سعود الصرامي إن العلاقات بين النصر والاتحاد هِيْ علاقات تاريخية وقوية للغاية، مستشهدا بما حدث فِيْ أزمة اللاعبين السابقين حسين عبد الغني ومشعل السعيد.

وأشار الصرامي، فِيْ تصريحات متلفزة، إلَّى وجود مشكلة خطيرة من قبل، بين عبد الغني والسعيد، كانت لتصل إلَّى جهات غير رياضية، لولا تدخل المسؤولين عَنّْ النصر. و السعيد. – الاتحاد الذي احتوى الأزمة بفضل علاقتهما الرائعة.

وذكر الإعلامي الرياضي أن هناك أناسًا وأحزابًا تسعى لكسر هذه العلاقات التاريخية بين عملاقتي الرياض وجدة.

أنظر أيضا

بسبب الحمد الله .. الاتحاد يقرر مستقبل البلوي بـ “مفاجأة غير متوقعة”.

مفاجأة | النصر يضم رسمياً “خليفة” حمدالله وثنائي جديد

بالتزامن مع تصريحات سعود الصرامي، أعلنت تقارير صحفِيْة توقع انتقال أحد نجوم نادي الاتحاد إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ولم تذكر التقارير اسم هذا اللاعب. ومع ذلك، فإن كل الأنظار تتجه نحو فهد المولد، لاعب سابق فِيْ الإتحاد، والذي تم إطلاق سراحه بعد انتهاء عقده مع فريق كرة القدم الأول.

لكن … الانتقال من الولادة إلَّى النصر ؛ مع مراعاة تخفِيْف عقوبته مع وقف التنفِيْذ لمدة سنة ونصف، والتي صدرت فِيْ مايو الماضي ؛ لاستهلاك المنشطات المحظورة.

بالإضافة إلَّى المولد وهناك اسمان من أسماء “الاتحاد” قد ينتقلان إلَّى “النصر” مع اقتراب انتهاء عقودهما. وهما المدافع حمدان الشمراني والجناح المهاجم عبد الرحمن العبود.