نجم الاتحاد مهدد بـ”الصليبي” وصدمة فِيْ مدة غياب رومارينيو

أصيب أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد برعب كبير، قبل ساعات فقط من مواجهة الخليج، فِيْ دوري روشان السعودي 2022-2023.

انتصر الاتحاد على أول فريق كرة قدم لنادي ديل جولفو بهدفِيْن دون رد فِيْ اليوم الرابع من منافسات الدوري.

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وبهذه النتيجة يحتل العميد “مؤقتا” المركز الثاني فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عَنّْ الشباب “المتصدر”.

* الغياب “المتوقع” لرومارينيو وهِيْلدر كوستا عَنّْ الاتحاد

وفِيْ هذا السياق كشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني عَنّْ طبيعة إصابة البرازيلي رومارينيو والأنجولي هِيْلدر كوستا، أول ثنائي كرة قدم لنادي الاتحاد.

وأصيب رومارينهُو فِيْ الدقيقة 21 من مباراة الخليج واستبدل زميله كوستا فِيْ الدقيقة 61. لنفس السبب.

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وأوضح الشهراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن إصابة هِيْلدر كوستا ؛ قد يكون فِيْ الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشارت أخصائية العلاج الطبيعي إلَّى أن النقابة تنتظر الفحص الطبي النهائي. قبل الإعلان عَنّْ غياب اللاعب عَنّْ المستطيل الأخضر.

وعَنّْ رومارينهُو أكد ثامر الشهراني أن إصابته قد تكون تمدداً أو تمزقاً فِيْ عضلة الفخذ الخلفِيْة. من أجل “Sprint High”، من منتصف الميدان.

وأعلن الشهراني، غياب النجم البرازيلي “المتألق” عَنّْ فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد ؛ يمكن أن يكون مثل هذا

أفضل حالة الغياب من 10 إلَّى 14 يومًا.

أسوأ حالة من شهرين إلَّى ثلاثة أشهر.

يشار إلَّى أن الاتحاد يستعد لمباراة نارية أمام فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، فِيْ مباراة كرة القدم السعودية الكلاسيكية، فِيْ 2 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مسابقة الدوري روشان السعودي.