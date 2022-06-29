نجم الاتحاد يتحرك.. خطوة من المولد لـ”رفع إيقافه عَنّْ كرة القدم”

ويسعى النجم فهد المولد، إلَّى رفع منعه من لعب كرة القدم، بحسب ما نشرته آخر التقارير الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء.

فهد المولد (27 عاما) لن يتمكن من لعب كرة القدم فِيْ الفترة من 28 مارس 2022 إلَّى 28 سبتمبر 2023.

وقال جراح الظفِيْري وكيل اعمال فهد المولد فِيْ وقت سابق متحدثا لبرنامج كورة نداء رسمي الى المركز السعودي للتحكيم الرياضي ضد ايقاف نجم الاتحاد.

نجم الاتحاد يتحرك … خطوة واحدة من المولد لـ’رفع تعليق كرة القدم ‘

وأشارت صحيفة “عكاظ”، إلَّى أن محامي النجم فهد المولد، يعمل على إعداد ملف متكامل، لعرضه على مركز التحكيم الرياضي، ضد قرار لجنة المنشطات بشأن إيقافك. . لمدة عام ونصف.

يتضمن ملف فهد المولد أمن موقعه من الحصول على مادة طبية ممنوعة.

استند محامي الولادة فِيْ استئنافه إلَّى حَقيْقَة أن الطبيب الذي كان يشرف على الحالة الصحية لنجم النقابة هُو الذي طلب منه تناول المادة المحظورة، من خلال وصفة طبية موثقة.

وأكدت الصحيفة أن محامي فهد المولد ولجنة المنشطات يسعيان لاختيار حكام لهما، لإعادة النظر فِيْ قرار حبسه أمام مركز التحكيم الرياضي.

والجدير بالذكر أن فهد المولد أصبح لاعباً حراً بعد إنهاء عقده مع الاتحاد فِيْ يونيو 2022.