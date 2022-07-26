نجم الاتحاد يواصل التأهِيْل فِيْ معسكر النمسا.. كواليس جديدة

واصل الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، الثلاثاء، استعداداته فِيْ مدينة سيفِيْلد النمساوية، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة أنمار الهِيْلي، ونائب المشرف العام لكرة القدم أحمد بن عصام. كعكي.

أمضى المدير الفني للاتحاد البرتغالي نونو سانتو، صباح اليوم فِيْ إجراء اختبارات جسدية وقياسات على اللاعبين، أشرف عليها فريق متخصص.

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وشملت القياسات المعدلات الحيوية وأحماض الدم التي تؤثر على استرخاء العضلات وتوترها، كَمْا تم أخذ الاختبارات البدنية على لياقة كل لاعب واستجابة العضلات فِيْ الاعتبار.

وفِيْ المساء قام المدير الفني للاتحاد بتوزيع اللاعبين على مجموعات وبعد انتهاء التدريبات البدنية أجرى مناورات بين اللاعبين اتسمت بالرقة والحماس.

من جهته، واصل اللاعب عبدالعزيز البيشي برنامجه التأهِيْلي بين العيادة والصالة الرياضية.

أجرى البيشي عملية تنظيف الركبة على يد الدكتور سالم الزهراني فِيْ مدينة الرياض.

ينفذ الاتحاد معسكرا تحضيريا فِيْ النمسا، بين المرحلة الأولى فِيْ سيفِيْلد بمحافظة تيرول، حتى 8 أغسطس المقبل، والتي تشمل مباراتين وديتين ضد فِيْورنتينا الإيطالي فِيْ 31 يوليو، والنمساوي ريد بول فِيْ سالزبورغ فِيْ أغسطس. 7، ثم مباراة الإياب فِيْ باد تانزمانندورف حتى 12 أغسطس، والتي ستشهد مباراة تجريبية ضد الوحدة الإماراتي فِيْ 12 أغسطس، قبل عودة البعثة إلَّى جدة فِيْ اليوم التالي.

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